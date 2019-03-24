اتحاد كرة اليد يناقش خطة التطوير مع خبراء اللعبة

عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد جلسة مع خبراء اللعبة في مصر لمناقشة خطة التطوير المستقبلية التي يسعى الاتحاد لتطبيقها حتى عام 2021.

حضر الجلسة هشام نصر رئيس مجلس إدارة الاتحاد ومؤمن صفا أمين الصندوق وعبده عبد الوهاب ومصطفى شوقي ومحمود العدل ونبيل خشبة أعضاء المجلس، وعفت رشاد رئيس لجنة المدربين بالاتحاد، وعلاء السيد رئيس لجنة المنتخبات الوطنية، وخالد فتحي رئيس لجنة التسويق، وإيهاب العزب المدير التنفيذي للاتحاد، ومن خبراء اللعبة قدري مرسي وكريم مراد وسيد سليمان وسامي محمد علي، وطارق محروس المدير الفني لمنتخب الشباب، ومجدي أبوالمجد المدير الفني لمنتخب الناشئين، والمدربين عاصم حماد وباسم السبكي ومحمد عادل ووائل عبدالعاطي وعمرو الجيوشي وشريف الجيوشي، وخالد خيري.

واستمع مجلس الإدارة لرؤية خبراء اللعبة ومقترحاتهم بشأن تطوير كرة اليد المصرية خلال المرحلة المقبلة التي تشهد استعداد مصر لاستضافة بطولة العالم السابعة والعشرين للرجال في يناير 2021.

وقال عبده عبد الوهاب عضو مجلس إدارة اتحاد اليد إن الجلسة كانت مثمرة للغاية وشهدت تقديم العديد من المقترحات المهمة التي سيأخذها الاتحاد بعين الاعتبار لتطوير اللعبة خلال المرحلة المقبلة مضيفا أن الأيام القادمة ستشهد جلسات أخرى مع المدربين في كل الدرجات للاستماع إلى رؤيتهم ومقترحاتهم بشأن تطوير كرة اليد المصرية، ويأتي ذلك تماشيا مع استراتيجية مجلس الإدارة لإشراك أبناء اللعبة وخبرائها في التخطيط للمستقبل، وسيتم الإعلان تباعا عن كل ما يتم الاستقرار عليه لتطبيقه خلال المرحلة المقبلة.