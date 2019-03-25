القاهرة : الإثنين 25 مارس 2019
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الإثنين 25/مارس/2019 - 02:50 ص

للحوامل.. الدهون والسكريات خطر على قلب طفلك

للحوامل.. الدهون
إسلام جمال
dostor.org/2564736

كشفت دراسة جديدة أن النساء الحوامل اللائي يتناولن نظامًا غذائيًا غنيًا بالدهون والسكريات قد ينجبن أطفالًا يعانون من مشاكل في القلب.

يقول الباحثون وفقًا لموقع "ديلي ميل" البريطاني، إنه في دراسة أجريت على الفئران، كانت أمهات الفأر اللائي تناولن نظامًا غذائيًا غير صحي قبل وأثناء الحمل، أصيب جنينها بضعف بالقلب.

ومن المثير للدهشة أن هذه المشكلات الصحية استمرت لثلاثة أجيال على الأقل، حتى لو لم تكن الفئران الأصغر سنًا وتناولت حمية من الفأر العادي.

ويقول الفريق، من كلية الطب بجامعة واشنطن في سانت لويس، إن النتائج التي توصل إليها تظهر مدى أهمية الحفاظ على وزن صحي قبل الحمل وأثناءوه.

وأكد الباحثون، أن أمهات الفئران الذين يعانون من السمنة المفرطة والذين يتناولون نظام غذائي غني بالدهون وعالية السكر لديهم أطفال يعانون من مشاكل في القلب.

وأوضح الباحثون أن معظم أطفال الأمهات المصابات بالسمنة يعانون من زيادة في وزن البطين الأيسر الذي يضخ الدم من القلب.

في البشر، غالبًا ما يكون الوزن الزائد علامة على ضعف عضلة القلب، مما قد يؤدي إلى فشل القلب، بالإضافة إلى ذلك، وجد الفريق أن مشاكل القلب كانت أقل وضوحًا في نسل الإناث من الجيل الأصغر من الفئران.

لمعرفة ما إذا كانت المشكلة مع الأم البدينة نفسها أو في الجهاز التناسلي، قام الفريق بزرع البيض المخصب من الفئران السمنة إلى الفئران ذات الوزن الطبيعي.

ورأى الباحثون أن الأطفال الذكور للأمهات البدينات، الذين تزاوجوا مع إناث يتغذون على نظام غذائي غير صحي، لديهم أطفال يعانون من مشاكل في القلب نفسه.

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