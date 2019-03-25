"القومى للاتصالات": خطة لتغطية الطرق الصحراوية بشبكات المحمول

كشف المهندس مصطفي عبد الواحد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن وضع الجهاز خطة لنشر وتغطية خدمات الاتصالات ومحطات تقوية المحمول على الطرق الصحراوية الجديدة وتقسيمات العاصمة الإدارية الجديدة، وخاصة الحي الحكومي، بالتعاون مع الشركة المسئولة عن إدارة العاصمة الإدارية خلال العام الجاري.



وأوضح عبد الواحد في تصريح لـ"الدستور" أن نشر خدمات الاتصالات بالعاصمة الإدارية سيتم بأعلى معايير الجودة والتطبيقات التكنولوجية الحديثة، مؤكدا أن الجهاز يدرس إنشاء محطات تقوية تشاركية تضم المحطة الواحدة الشركات الأربعة حفاظا على المظهر الجمالي والتنسيق الحضاري لمباني العاصمة، مؤكدا أن المجمعات السكنية والكومباوند الخاصة بالعاصمة الإدارية ستقوم كل شركة بالتعاقد مع المشغل الذي تختاره بحسب الاتفاقيات التجارية وسيقتصر دور الجهاز على فحص ومعاينة هذه الشبكات، بما يحقق الجودة المطلوبة والمعايير المتفق عليها لخدمة سكان هذه المناطق.



وقال عبد الواحد إن الجهاز قد منح 4 رخص لإنشاء شبكات الاتصالات داخل المباني المغلقة "الكومباوند"، وحاليا من حق شركات الاتصالات الأربع "المصرية للاتصالات – فودافون – أورنج – اتصالات" تقديم هذه الخدمات بهذه التجمعات السكنية مما سيؤدي إلى تكافؤ الفرص بين المشغلين الأربعة.



كانت شركتي فودافون مصر واتصالات مصر حصلتا على رخصتين لإنشاء شبكات الاتصالات التريبل بلاي داخل الكومباوند بقيمة 50 مليون جنيه، في حين حصلت شركة أورنج علي هذه الرخصة منذ عدة سنوات.



وأضاف القائم بأعمال مرفق تنظيم الاتصالات أن الجهاز بصدد إصدار أول تقرير لجودة خدمات المحمول في مصر بالجيل الرابع خلال أبريل المقبل، والذي سيشمل جميع المناطق والطرق والمدن علي مستوي الجمهورية مما سيسمح للمواطنين التعرف على قوة وضعف كل شبكة على حدة.



وقال عبد الواحد إن الجهاز وضع خطة لتغطية شبكات التقوية للمحمول في جميع الاستادات والمناطق التي ستشهد بطولة أمم افريقيا 2019، والتي يشارك فيها المنتخب الوطني المصري، مشيرا إلى الانتهاء من هذه الاستعدادات قبل انطلاق البطولة بأسبوع على الأقل بعد عقد عدة اجتماعات مع الشركات للإسراع في تقديم كل الدعم التكنولوجي والفني لهذه البطولة.