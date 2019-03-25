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الإثنين 25/مارس/2019 - 05:15 ص

مهنسة مصرية ضمن أفضل 50 مهندسًا معماريًا بالشرق الأوسط

مهنسة مصرية ضمن أفضل
مهنسة مصرية ضمن أفضل 50 مهندسًا معماريًا بالشرق الأوسط
شيماء دهب
dostor.org/2564724

اختارت مجلة «ميدل ايست أركيتيكت» ابتسام محمد فريد ضمن قائمة أفضل 50 مهندسًا معماريًا بالشرق الأوسط لعام 2019.

وتعد ابتسام باحثة في عالم التصميم المعماري والتعليم فهي تعمل على البحث عن أدوات مختلفة في التصميم سواء كان مادي أو التي تعتمد على الحسابات الرقمية التي تعمل على استكشاف إمكانيات التصميم الرقمي وتقنيات التصنيع حتى وصلت لدرجة دكتوراة فى هذا المجال المميز.

وقالت ابتسام: إن وجود امرأة في هذا المجال وحصولها على ترتيب على مستوى الشرق الأوسط ليس أمر سهل ولكن مفتاح النجاح هو الإصرار والصبر، مضيفة أنها جعلت كل اهتماماتها أن تتطور في عملها ولا تقف عند شيء بعينه بل تعمل على الاستمرار في النجاح لتجد في النهاية ثماره وهذا ما حدث.

يذكر أن ابتسام حصلت أيضا على جائزة التميز للنساء في العمارة والانشاء لعام ٢٠١٨ في فئة النجمات الصاعدات، وتمنح جائزة تميز للنساء اللاتي ساهمن في مجالات العمارة والانشاء في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا.

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