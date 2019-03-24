القاهرة : الأحد 24 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
07:19 ص

زلزال بقوة 5.8 يضرب جزيرة سولاويسى بأندونيسيا
07:38 م

وزيرة الصحة: بدء العد التنازلي لإطلاق "التأمين الشامل" ببورسعيد
12:47 ص

الولايات المتحدة تحجز على أصول بنك فنزويلى لدعمه "مادورو"
06:43 ص

الرئيس الصينى يأمر بفتح تحقيق فى انفجار مصنع للأسمدة
07:09 م

طرد حفيد البنا من مؤتمر فرنسى عن العنف ضد المرأة
07:07 م

ابنة «شهيد نيوزيلندا» تهدى وزيرة الهجرة لوحة تخلد ذكرى والدها
06:24 م

راحت بركتها.. دراسة أمريكية: الأيام تطير سريعًا مع التقدم فى العمر

11:56 ص

مصرع وإصابة 15 عاملًا بشركة حسن علام في العين السخنة
07:37 م

أيمن نور يُدشن قناة جديدة فى بلجيكا للتحريض ضد الدولة
02:38 ص

إياد نصار يكشف لـ"الدستور" تفاصيل دوره فى فيلم "رأس السنة"
12:14 ص

الإريانى: مليشيا الحوثى ماضية فى تنفيذ أجندة إيران
07:07 م

الخير جااااى.. «ذا ويك»: الإيمان بالاحتمالات يحسّن الحالة النفسية للإنسان
مصر
الأحد 24/مارس/2019 - 06:32 م

السيسي والعاهل الأردني يبحثان سبل تعزيز العلاقات

السيسي والعاهل الأردني
السيسي والعاهل الأردني
أ ش أ
dostor.org/2564713

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، جلسة مباحثات ثنائية اليوم الأحد، مع شقيقه العاهل الأردني الملك عبد الله، رحب خلالها بالعاهل الأردني في بلده الثاني مصر، مؤكدا الحرص على استمرار التنسيق والتشاور عالي المستوى بين الجانبين، في ظل العلاقات الوثيقة والمصالح المشتركة التي تعكس الروابط التاريخية التي طالما جمعت بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وأوضح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أنه تم خلال المباحثات مناقشة مختلف جوانب العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتنميتها في شتى المجالات السياسية والاقتصادية، كما استعرض الزعيمان، مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وسبل التعامل مع مختلف الأزمات التي تعاني منها بعض دولها.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 23 ساعة

وزيرة الصحة: بدء العد التنازلي لإطلاق "التأمين الشامل" ببورسعيد

منذ 3 أيام

ابنة «شهيد نيوزيلندا» تهدى وزيرة الهجرة لوحة تخلد ذكرى والدها

منذ اسبوع

عمداء الكليات ورؤساء الجامعات يضعون روشتة للنهوض بدراسة الطب

منذ أقل من شهر

السيسي: شهداء الوطن قدموا أرواحهم من أجل أن يعيش المواطنون في سلام

منذ أقل من شهر

الحكومة تكشف حقيقة صرف دعم نقدي للحوامل والمرضعات لمدة عامين

منذ أقل من شهر

تفاصيل خطة «النقل» لتطوير منظومة السكك الحديدية بتكلفة 160 مليار جنيه

الآن

الإحصاء: صادرات مصر للسوق الإفريقية تقفز لـ4.7 مليار دولار

تقرير هندي: مصر مفاجأة السياح الآسيويين في 2019

كنوز الملك "توت عنخ آمون " تثير ولع الفرنسيين

البيان الختامي للقمة المصرية الأردنية العراقية

ads
الأكثر قراءة

الأرصاد تحذر المواطنين من تخفيف ملابسهم

رئيس البرلمان لمرتضى منصور فى الجلسة العامة: "ارجع ورا"

وزير المالية: اقتصادنا خرج من الوضع الصعب

وقف بث برنامجى "الزمالك اليوم" و"قطعوا الرجالة"

ألبومات الصور

محافظ كفر الشيخ يكلف الموارد البشرية بهيكلة الإدارات

البدء في تفعيل زراعة الأسطح بشتلات الكرنب الصيفى بالإسكندرية (صور)

صانع الحدوة بالإسكندرية: المهنة تزول.. وليس لنا نقابة أو تأمينات

بالصور.. تكريم الأمهات المثاليات بمستشفيات جامعة طنطا

رياضة

أجيري يلغي تدريب المنتخب في نيجيريا خوفا من الإرهاق

منتخب بوروندي يتأهل لكأس إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه

تأهل زيمبابوي والكونغو الديمقراطية لبطولة كأس الأمم الإفريقية

نجم الساعة

ابن بلد.. جودة عبدالخالق: عملت فى رعي الأغنام.. واتجهت من دراسة الأدب إلى الاقتصاد عشان المجموع

الأكثر قراءة

الأرصاد تحذر المواطنين من تخفيف ملابسهم

رئيس البرلمان لمرتضى منصور فى الجلسة العامة: "ارجع ورا"

وزير المالية: اقتصادنا خرج من الوضع الصعب

وقف بث برنامجى "الزمالك اليوم" و"قطعوا الرجالة"

كشكول

"أمهات مصر" تطالب التعليم بالتركيز علي سلبيات وايجابيات الإنترنت للطلاب

الإدارية تبطل قرار وزير التعليم بإلغاء نتيجة امتحانات "طلاب الغش" بسوهاج

افتتاح المؤتمر الدولى التاسع لـ"دار العلوم المنيا"

عميد فنون جميلة حلوان السابق تتعرض لحادث سير بسبب "المخدرات"

الامتحان الإلكتروني في "السعيدية".. الطلاب: مصيرنا مجهول وأولياء الأمور: "أحنا في دوامة"

الأمصار

قفزة كبيرة لأرباح بيت الاستثمار الخليجي بالربع الأخير من 2018

الحزب الحاكم ينقلب على بوتفليقة.. دعوات لانتخاب رئيس جديد

سفارات أردوغان.. دبلوماسيون بدرجة جواسيس

نشر قناصة إسرائيليين بالقرب من الحدود السورية

وزير الخارجية سامح شكري يتوجه إلى واشنطن غدا

مرايا الابداع

الموتى يتوافدون نيامًا

فى أرض المطار

ads
منوعات

الآلاف يستمتعون بأول مهرجان للألوان في السعودية

عمر الجلا يواصل تحدي الجري للترويج للمعالم السياحية

الإنجليز يواجهون موجة أفريقية خلال أبريل

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ التفاصيل الكاملة لحادث دهس مواطن مصري بالسعودية

دعاء خليفة

​ لا تقتلوا الحلم

المزيد
الصحة

شفاء أمريكية من سرطان الرئة بعد تجربة علاجية فى المكسيك

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎