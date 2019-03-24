السيسي والعاهل الأردني يبحثان سبل تعزيز العلاقات

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، جلسة مباحثات ثنائية اليوم الأحد، مع شقيقه العاهل الأردني الملك عبد الله، رحب خلالها بالعاهل الأردني في بلده الثاني مصر، مؤكدا الحرص على استمرار التنسيق والتشاور عالي المستوى بين الجانبين، في ظل العلاقات الوثيقة والمصالح المشتركة التي تعكس الروابط التاريخية التي طالما جمعت بين البلدين والشعبين الشقيقين.



وأوضح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أنه تم خلال المباحثات مناقشة مختلف جوانب العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتنميتها في شتى المجالات السياسية والاقتصادية، كما استعرض الزعيمان، مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وسبل التعامل مع مختلف الأزمات التي تعاني منها بعض دولها.