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الأحد 24/مارس/2019 - 06:28 م

أجيري يلغي تدريب المنتخب في نيجيريا خوفا من الإرهاق

أجيري
أجيري
dostor.org/2564712

قرر خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، إلغاء المران اليوم، لإراحة اللاعبين من الإجهاد بعد خوضهم مباراة الأمس أمام النيجر في جو شديد الحرارة، بالإضافة لتأخر الطائرة التي أقلت البعثة من النيجر إلى نيجيريا عن موعدها لمدة ساعتين لتقلع في الثانية عشرة ظهرا بدلا من العاشرة صباحا.

واكتفى المدير الفني للمنتخب بإجراء عملية الاستشفاء للاعبين للتخلص من الإجهاد، على أن يؤدي الفريق مرانه الوحيد غدا الإثنين استعدادا للقاء منتخب نيجيريا الودي الدولي بعد غد الثلاثاء في الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

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