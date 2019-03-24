منتخب بوروندي يتأهل لكأس إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه

تأهل منتخب بوروندي إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 للمرة الأولى في تاريخه، بعد انتزاعه تعادلا ثمينا أمام الجابون، في الجولة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة للتصفيات.



وكان منتخب بوروندي بحاجة للتعادل بأي نتيجة ليرافق مالي متصدر المجموعة إلى النهائيات المزمع إقامتها الصيف المقبل في مصر، بينما كان المنتخب الجابوني بقيادة نجمه الشهير بيير أوباميانج، ملزما بتحقيق الفوز للتأهل كوصيف للمجموعة الثالثة.



وبات بوروندي ثالث منتخب يتأهل إلى نهائيات كأس إفريقيا 2019 للمرة الأولى في تاريخه، بعد مدجشقر وموريتانيا.