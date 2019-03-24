أكبر شركة نفط جزائرية تعلن دعمها للتظاهرات الشعبية

أكد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك النفطي الجزائري، عبدالمومن ولد قدور، دعم الشركة للحراك الشعبي الحالي، مؤكدا أن البلاد تعيش لحظات تاريخية حيث المطالبة بالتغيير الحكومي.



وقال قدور في رسالة اليوم الأحد، إن الحراك الشعبي السلمي، يستدعي تغييرًا إيجابيًا، يرقى إلى تطلعات الشعب، الذي عبر عن مطالبه بكل سلمية، وذلك وفق قناة "النهار" الجزائرية.



وشدد المسئول الجزائري على أن سوناطراك لا يمكنها أن تبقى بعيدة عن ما يحدث بالساحة، وموظفوها ينتمون إلى الشعب، ويتمنون أن تخرج الجزائر من هذه المرحلة، أكثر قوة وتضامن.



وأكد قدور، أنه لن يقوم بمعاقبة أو تنحية عمال سونطراك، الذين أعلنوا مساندتهم للحراك الشعبي.



وتعد سوناطراك شركة عامة جزائرية شكلت لاستغلال الموارد البترولية بالجزائر تشمل جميع جوانب الإنتاج الاستكشاف والاستخراج والنقل والتكرير، وتحتل المركز الثاني عشر في ترتيب شركات النفط على مستوى العالم والمركز الأول في أفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط، وثاني أكبر مصدر لغاز الطبيعي المسال وثالث مصدر للغاز الطبيعي في العالم.



وتشهد الجزائر احتجاجات واسعة على قرار الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بتأجيل الانتخابات الرئاسية، وإجراء حوار وطني ووضع مشروع دستور جديد.