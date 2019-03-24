الوحدة الكورية الجنوبية: عاملو مكتب الاتصال الجنوبيين يواصلون عملهم

أعلنت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية اليوم الأحد أن عامليها في مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين سيمارسون عملهم بصورة طبيعية غدا الاثنين بالرغم من سحب كوريا الشمالية عامليها بشكل مفاجئ.

وقال مسئول في الوزارة إنها أنهت المشاورات مع الجهات الكورية الشمالية المعنية بشأن دخول العاملين الجنوبيين إلى مكتب الاتصال الواقع في مدينة كيسونج الشمالية الحدودية، بعد أن عادوا إلى الجنوب في عطلة الأسبوع كالمعتاد، حسبما ذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.



وأشار إلى أن الوزارة أبلغت الجارة الشمالية عبر خط الاتصالات العسكرية بأن 54 كوريا جنوبيا سيعبرون الحدود كالمعتاد على رأسهم نائب رئيس مكتب الاتصال كيم تشانج-سو.



وكانت كوريا الشمالية قد سحبت العاملين من جانبها من المكتب يوم الجمعة الماضي قائلة إن ذلك لتنفيذ أوامر القيادة العليا، بينما بقي الجانب الجنوبي في المكتب خلال يومي السبت والأحد، حيث أجرت وزارة الوحدة اجتماعات لمراجعة الوضع الناجم عن انسحاب الجانب الشمالي من المكتب واتخاذ التدابير اللازمة.



ولم تتأكد نوايا كوريا الشمالية على الفور كما لم تتناول وسائل إعلامها مسألة انسحابها من المكتب حتى الآن، لكن المراقبين يرون أن هذه الخطوة تهدف إلى الضغط على سول في أعقاب القمة غير الناجحة بين بيونج يانج وواشنطن في العاصمة الفيتنامية هانوي آواخر فبراير الماضي.



يذكر أن مكتب الاتصال المشترك افتتح في سبتمبر من العام الماضي بموجب اتفاق تم التوصل إليه في أول قمة للرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون في أبريل من العام الماضي.