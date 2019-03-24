استمرار فعاليات حملة "كل نقطة بتفرق" بالقاهرة لليوم الثالث

قال عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة، إن الحفاظ على شبكات الصرف الصحي يعد حفاظا على الصحة العامة، ويجنب المواطنين مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض، مشيرا إلى أن التوعية بكيفية الحفاظ على الشبكات من خلال عدم إلقاء الزيوت والمخلفات الصلبة ومخلفات المجازر تساهم في الحفاظ على الاستثمارات التي تضخها الدولة في هذا القطاع الحيوي.



جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثالث للأسبوع المائي ضمن الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه "كل نقطة بتفرق"، بحي الزاوية الحمراء بعقد لقاءات جماهيرية مع المواطنين للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على الصرف الصحي.

ووجه، بتطهير شبكات الصرف الصحي بحي الزاوية وتنفيذ ورش لتعليم أعمال السباكة لطلاب المدارس والمواطنين، موضحا أنه تم عقد لقاءات جماهيرية بكل من كنيسة العذراء ومارمينا للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه، والتعريف بالخدمات التي تقدمها الشركة عبر تطبيق 125 لاستقبال شكاوى المياه وكيفية استخدامه.