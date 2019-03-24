فقدان 4 متسلقين في انهيار جليدي بجبال الألب السويسرية

فقد أربعة متسلقين إثر وقوع انهيار جليدي بجبال الألب صباح اليوم الأحد، بالقرب من بلدة سويسرية تقع على الحدود مع فرنسا وإيطاليا.



وقالت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية إن فرق الإنقاذ لا تزال تبحث عن المفقودين الأربعة الذين سقطوا من على ارتفاع 2800 متر.



وأشارت الشبكة إلى أن الانهيار الجليدي جاء بعد ساعات من وقوع انهيار جليدي آخر في النمسا، أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر بجروح خطيرة، حيث كانا من بين مجموعة متسلقي سلسلة جبال راكس، فيما أفاد مسئولون بأنه لا يوجد أي مفقودين آخرين إلا أن فرق الإنقاذ مشطت المنطقة كإجراء احترازي.