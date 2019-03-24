تأهل زيمبابوي والكونغو الديمقراطية لبطولة كأس الأمم الإفريقية

تأهل منتخب زيمبابوي الأول لكرة القدم، إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بعد فوزه اليوم الأحد، على ضيفه منتخب الكونغو بهدفين نظيفين، وذلك في إطار مباريات الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة السابعة، للتصفيات المؤهلة للبطولة القارية التي تستضيفها مصر في يونيو القادم.



سجل هدفي منتخب زيمبابوي كل من خاما بيليات في الدقيقة 21، وكنوليدج موسونا في الدقيقة 36 من عمر المباراة.



الفوز رفع رصيد منتخب زيمبابوي إلى 11 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة السابعة للتصفيات؛ ليضمن المشاركة في نهائيات كأس الأمم الإفريقية للمرة الرابعة في تاريخه، فيما تجمد رصيد منتخب الكونغو عند 5 نقاط في المركز الرابع والأخير.



وفي المباراة الأخرى للمجموعة ذاتها، تمكن منتخب الكونغو الديمقراطية من التأهل أيضا لنهائيات كأس الأمم الإفريقية، بعد فوزه اليوم الأحد، على منتخب ليبيريا بهدف دون رد.



سجل هدف اللقاء الوحيد، اللاعب سيدريك باكامبو في الدقيقة 52؛ ليحجز لمنتخب بلاده مقعد في بطولة إفريقيا المقبلة، بعدما رفعت الكونغو رصيدها من النقاط إلى 9، لتحتل المركز الثاني في المجموعة، بفارق نقطتين عن ليبيريا التي تراجعت للمركز الثالث.