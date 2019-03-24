وزير الرياضة يستقبل نائب رئيس الاتحاد العربي للرياضة المدرسية

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمكتبه صباح اليوم إيمان حسن نائب الرئيس التنفيذي للاتحاد العربي للرياضة المدرسية ورئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم وتامر فكري مدير الدورة العربية المدرسية.

وخلال اللقاء أكد وزير الشباب والرياضة دعمه الكامل للرياضة المدرسية، مشيرا إلى أن التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة التربية والتعليم يشهد انطلاقة حقيقة بالعديد من البرامج والمشروعات الخاصة بالرياضة المدرسية.

من جانبها، قالت إيمان حسن إن قطاع الأنشطة الرياضية بالتربية والتعليم يمر بنهضة غير مسبوقة مقدمة من وزارة الشباب والرياضة.

وخلال اللقاء، قدمت ايمان حسن وتامر فكري درع الدورة العربية المدرسية رقم 19 والتي أقيمت بمصر خلال الفترة من 2إلي13 مارس الجاري بمشاركة 350 لاعبا يمثلون 8 دول عربية في لُعبتي كرة اليد وتنس الطاولة.