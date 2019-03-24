"كاف": اختبار المنشطات بمعسكرات المنتخبات المشاركة في أمم إفريقيا

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) إجراء اختبارات عشوائية على اللاعبين للكشف عن المنشطات، خلال المعسكرات التدريبية للمنتخبات الإفريقية، قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 المقرر إقامتها بمصر في يونيو القادم.

ونظم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أول ورشة عمل لمسئولي كشف المنشطات، في القاهرة، بحضور 25 خبيرا طبيا عبر القارة، إذ شهدت مناقشات حول موضوعات أبرزها "استراتيجيات مكافحة المنشطات في كرة القدم، والمواد المحظورة، واستخدام المكملات".

من جهته، أكد ياسين الزرقيني نائب رئيس اللجنة الطبية في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أنه تم اتخاذ قرار بالقيام باختبارات المنشطات خارج المباريات الرسمية، من خلال إجراء اختبارات عشوائية على اللاعبين خلال المعسكرات التدريبية للمنتخبات، وذلك قبل انطلاق كأس الأمم الإفريقية 2019.

وقال الزرقيني إن المشاركين في ورشة العمل، التي أقيمت في القاهرة، تم تزويدهم بالأمور النظرية والعملية الخاصة بالمنشطات ضمن أمور أخرى، وذلك بهدف تكوين فريق من نخبة مسئولي مكافحة المنشطات في المسابقات، مضيفا: "من ضمن الأهداف التي نسعى لتزويد مسئولي المنشطات بها هي التعديلات والبيانات الأخيرة، لوضعهم على نفس المستوى مع الفيفا".

كما قام أليكسيس ويبر رئيس الإدارة الطبية ومكافحة المنشطات في "الفيفا"، ومونيكا كيلر المشرفة على مشروع مكافحة المنشطات، بالحديث مع المشاركين عن موضوعات رئيسية خلال ورشة العمل.

بدوره، قال الغاني ديفي كوفي عضو اللجنة الطبية بـ (الكاف) "إنه من خلال ورشة العمل هذه، حصل مسئولو مكافحة المنشطات على الصلاحية لنقل الرسالة لاتحاداتهم المختلفة.. وأتوقع أن تقوم اللجنة التنفيذية بالكاف بجعل اختبارات المنشطات إلزامية في الدوريات المحلية المختلفة".