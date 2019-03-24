الحزب الحاكم يرفض قرار بوتفليقة ويطالب بإجراء انتخابات رئاسية

محافظ كفر الشيخ يكلف الموارد البشرية بهيكلة الإدارات

كلف الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، عادل البيلي مدير عام إدارة تنمية الموارد البشرية، اليوم الأحد، بهيكلة إدارات الديوان العام، وإجراء حركة تنقلات، وحصر الموظفين المتعاقدين والمعينين، ...