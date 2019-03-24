الكويت والنمسا تبحثان سبل تعزيز أفاق التعاون بينهما

عالم
الأحد 24/مارس/2019 - 06:06 م
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محافظ كفر الشيخ يكلف الموارد البشرية بهيكلة الإدارات
كلف الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، عادل البيلي مدير عام إدارة تنمية الموارد البشرية، اليوم الأحد، بهيكلة إدارات الديوان العام، وإجراء حركة تنقلات، وحصر الموظفين المتعاقدين والمعينين، ...
البدء في تفعيل زراعة الأسطح بشتلات الكرنب الصيفى بالإسكندرية (صور)
قال الدكتور مصطفى كامل البخشوان وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، إنه تم البدء في زراعة الأسطح بشتلات الكرنب الصيفي كنموذج للزراعات المنزلية. وأضاف لـ"الدستور" اليوم السبت، أن زراعة تلك النموذج تمت ...
صانع الحدوة بالإسكندرية: المهنة تزول.. وليس لنا نقابة أو تأمينات
بالمطرقة و(الكير) يقف محمد جابر صاحب الثلاثين عاما، في كل صباح، ليزاول مهنته التي اعتاد عليها منذ الصغر، فصناعة (حدوة الحصان) مهنة ورثها عن أبيه وأجداده. "الدستور" عايشت "محمد" خلال مهنته التي ...