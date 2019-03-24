رومانيا تنوي نقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس

أعلنت رئيسة وزراء رومانيا، فيوريكا دانسيلا، أن بلادها تنوي نقل سفارتها لدى إسرائيل إلى مدينة القدس.



وقالت رئيسة الحكومة الرومانية، في كلمة ألقتها اليوم الأحد في مستهل مؤتمر لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية "إيباك" في واشنطن، وهي أقوى جمعية لوبي يهودية في الولايات المتحدة، إن نقل واشنطن سفارتها إلى القدس في مايو الماضي كان خطوة رمزية تدل على ترابط القيم والمصالح بين الشعبين الأمريكي والإسرائيلي.



وأشارت إلى أن الحكومة الرومانية قد أطلقت عملية تقييم إمكانية نقل السفارة إلى القدس، وتابعت: "يسرني اليوم أن أعلن أمام هذا الجمهور أنه بعد استكمال هذا التقييم بمشاركة جميع اللاعبين الدستوريين المنخرطين في عملية صنع القرار وبالإجماع التام بينهم، سأنقل أنا كرئيسة وزراء لرومانيا والحكومة التي أترأسها سفارة بلادنا إلى القدس، عاصمة الدولة الإسرائيلية".



وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد وصل واشنطن لحضور مؤتمر "إيباك".



وسبق أن صرحت رئيسة الوزراء الرومانية، خلال زيارة سابقة إلى إسرائيل في أبريل عام 2018، أنها تريد نقل سفارة بلدها إلى القدس، لكنها لم تحصل على الدعم الكافي من مواطنيها لمثل هذه المبادرة.



ويعارض الرئيس الروماني كلاوس يوهانس رغبة الحكومة في أن تحذو حذو الولايات المتحدة بشأن نقل السفارة إلى القدس.



يذكر أن رومانيا، هو الدولة الوحيدة في الكتلة الشيوعية السابقة التي احتفظت بعلاقات دبلوماسية مع إسرائيل بعد حرب الأيام الستة عام 1967، كما أقام الرئيس الشيوعي نيكولاي تشاوشيسكو علاقات وثيقة مع منظمة التحرير الفلسطينية.

