مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط يكرم محمد الشوبي

كرم مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط في افتتاح دورته الخامسة والعشرين الممثل محمد الشوبي أحد أبرز وجوه السينما المغربية.



وقبل تسلمه التكريم أمس السبت، صعد بعض من زملاء وتلاميذ وأصدقاء الشوبي (55 عاما) على مسرح سينما اسبانيول للإدلاء بشهادتهم على مشواره الفني.



وقال الشوبي "التكريم في مدينة تطوان يعني لي الكثير... تطوان هي مدينة النضال السينمائي، مدينة الجمال، مدينة تمزج بين العبق الأندلسي والعبق الأمازيغي والعبق العربي الأصيل".



ويشمل برنامج المهرجان المقام بشمال المغرب 60 فيلما يتنافس منها 23 فيلما على جوائز مسابقتي الأفلام الطويلة والأفلام الوثائقية.



ويضم البرنامج قسما بعنوان "خفقة قلب" يعرض أربعة أفلام حديثة من الجزائر ومصر وتونس وإسبانيا.



كما يحتفي المهرجان في يوبيله الفضي بالسينما الفلسطينية التي يخصص لها برنامجا خاصا يعرض خلاله باقة من الأفلام الحديثة والقديمة.



وفي قسم "استعادة" يعرض المهرجان سبعة أفلام مغربية توجت بجوائز الدورات السابقة منذ 2004 وحتى 2017.



وقال وزير الثقافة والاتصال المغربي محمد الأعرج في الافتتاح "هذا المهرجان يتميز بخصوصيته وطبيعته، يهتم بسينما البحر الأبيض المتوسط، وهو من أهم المهرجانات داخل المملكة المغربية".



وأضاف "يساهم المهرجان في إعطاء السينما المغربية إشعاعا دوليا من خلال تكريم العديد من السينمائيين المغربيين والعالميين وشخصيات أثرت الثقافة المغربية والإبداع الفني بشكل عام".



ويكرم المهرجان الممتد حتى 30 مارس الممثلة المصرية نيللي كريم والمخرج الإسباني لويس منيارو.

