القاهرة : الأحد 24 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
07:19 ص

زلزال بقوة 5.8 يضرب جزيرة سولاويسى بأندونيسيا
07:38 م

وزيرة الصحة: بدء العد التنازلي لإطلاق "التأمين الشامل" ببورسعيد
12:47 ص

الولايات المتحدة تحجز على أصول بنك فنزويلى لدعمه "مادورو"
06:43 ص

الرئيس الصينى يأمر بفتح تحقيق فى انفجار مصنع للأسمدة
07:09 م

طرد حفيد البنا من مؤتمر فرنسى عن العنف ضد المرأة
07:07 م

ابنة «شهيد نيوزيلندا» تهدى وزيرة الهجرة لوحة تخلد ذكرى والدها
06:24 م

راحت بركتها.. دراسة أمريكية: الأيام تطير سريعًا مع التقدم فى العمر

11:56 ص

مصرع وإصابة 15 عاملًا بشركة حسن علام في العين السخنة
07:37 م

أيمن نور يُدشن قناة جديدة فى بلجيكا للتحريض ضد الدولة
02:38 ص

إياد نصار يكشف لـ"الدستور" تفاصيل دوره فى فيلم "رأس السنة"
12:14 ص

الإريانى: مليشيا الحوثى ماضية فى تنفيذ أجندة إيران
07:07 م

الخير جااااى.. «ذا ويك»: الإيمان بالاحتمالات يحسّن الحالة النفسية للإنسان
فن
الأحد 24/مارس/2019 - 05:46 م

مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط يكرم محمد الشوبي

محمد الشوبي
محمد الشوبي
dostor.org/2564673

كرم مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط في افتتاح دورته الخامسة والعشرين الممثل محمد الشوبي أحد أبرز وجوه السينما المغربية.

وقبل تسلمه التكريم أمس السبت، صعد بعض من زملاء وتلاميذ وأصدقاء الشوبي (55 عاما) على مسرح سينما اسبانيول للإدلاء بشهادتهم على مشواره الفني.

وقال الشوبي "التكريم في مدينة تطوان يعني لي الكثير... تطوان هي مدينة النضال السينمائي، مدينة الجمال، مدينة تمزج بين العبق الأندلسي والعبق الأمازيغي والعبق العربي الأصيل".

ويشمل برنامج المهرجان المقام بشمال المغرب 60 فيلما يتنافس منها 23 فيلما على جوائز مسابقتي الأفلام الطويلة والأفلام الوثائقية.

ويضم البرنامج قسما بعنوان "خفقة قلب" يعرض أربعة أفلام حديثة من الجزائر ومصر وتونس وإسبانيا.

كما يحتفي المهرجان في يوبيله الفضي بالسينما الفلسطينية التي يخصص لها برنامجا خاصا يعرض خلاله باقة من الأفلام الحديثة والقديمة.

وفي قسم "استعادة" يعرض المهرجان سبعة أفلام مغربية توجت بجوائز الدورات السابقة منذ 2004 وحتى 2017.

وقال وزير الثقافة والاتصال المغربي محمد الأعرج في الافتتاح "هذا المهرجان يتميز بخصوصيته وطبيعته، يهتم بسينما البحر الأبيض المتوسط، وهو من أهم المهرجانات داخل المملكة المغربية".

وأضاف "يساهم المهرجان في إعطاء السينما المغربية إشعاعا دوليا من خلال تكريم العديد من السينمائيين المغربيين والعالميين وشخصيات أثرت الثقافة المغربية والإبداع الفني بشكل عام".

ويكرم المهرجان الممتد حتى 30 مارس الممثلة المصرية نيللي كريم والمخرج الإسباني لويس منيارو.

اقرأ أيضًا
منذ 5 أيام

إياد نصار يكشف لـ"الدستور" تفاصيل دوره فى فيلم "رأس السنة"

منذ أقل من شهر

بالصور.. سفيان بوكرين يهدى إحدى لوحاته للفنانة رجاء الجداوى

منذ أقل من شهر

نيقولا معوض: أصبحت ممثلًا بالصدفة.. و«ونوس» سبب استقرارى بمصر

منذ أقل من شهر

الساحرة.. منة شلبى: أدوارى الفنية لا تشبهنى.. وأقرأ سيناريو مسلسل جديد

منذ أقل من شهر

أزمات السيناريو والمشكلات الإنتاجية وراء غياب 8 نجوم عن سباق رمضان

منذ أقل من شهرين

الفنان العالمى غسان مسعود: أجسد دور الحلاج فى رمضان.. وأتمنى تقديم شخصية المتنبى

الآن

التخطيط: لا نية لخفض حصص الدعم التمويني

الإحصاء: صادرات مصر للسوق الإفريقية تقفز لـ4.7 مليار دولار

تقرير هندي: مصر مفاجأة السياح الآسيويين في 2019

كنوز الملك "توت عنخ آمون " تثير ولع الفرنسيين

ads
الأكثر قراءة

الأرصاد تحذر المواطنين من تخفيف ملابسهم

رئيس البرلمان لمرتضى منصور فى الجلسة العامة: "ارجع ورا"

وزير المالية: اقتصادنا خرج من الوضع الصعب

وقف بث برنامجى "الزمالك اليوم" و"قطعوا الرجالة"

ألبومات الصور

محافظ كفر الشيخ يكلف الموارد البشرية بهيكلة الإدارات

البدء في تفعيل زراعة الأسطح بشتلات الكرنب الصيفى بالإسكندرية (صور)

صانع الحدوة بالإسكندرية: المهنة تزول.. وليس لنا نقابة أو تأمينات

بالصور.. تكريم الأمهات المثاليات بمستشفيات جامعة طنطا

رياضة

أجيري يلغي تدريب المنتخب في نيجيريا خوفا من الإرهاق

منتخب بوروندي يتأهل لكأس إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه

تأهل زيمبابوي والكونغو الديمقراطية لبطولة كأس الأمم الإفريقية

نجم الساعة

ابن بلد.. جودة عبدالخالق: عملت فى رعي الأغنام.. واتجهت من دراسة الأدب إلى الاقتصاد عشان المجموع

الأكثر قراءة

الأرصاد تحذر المواطنين من تخفيف ملابسهم

رئيس البرلمان لمرتضى منصور فى الجلسة العامة: "ارجع ورا"

وزير المالية: اقتصادنا خرج من الوضع الصعب

وقف بث برنامجى "الزمالك اليوم" و"قطعوا الرجالة"

كشكول

"أمهات مصر" تطالب التعليم بالتركيز علي سلبيات وايجابيات الإنترنت للطلاب

الإدارية تبطل قرار وزير التعليم بإلغاء نتيجة امتحانات "طلاب الغش" بسوهاج

افتتاح المؤتمر الدولى التاسع لـ"دار العلوم المنيا"

عميد فنون جميلة حلوان السابق تتعرض لحادث سير بسبب "المخدرات"

الامتحان الإلكتروني في "السعيدية".. الطلاب: مصيرنا مجهول وأولياء الأمور: "أحنا في دوامة"

الأمصار

قفزة كبيرة لأرباح بيت الاستثمار الخليجي بالربع الأخير من 2018

الحزب الحاكم ينقلب على بوتفليقة.. دعوات لانتخاب رئيس جديد

سفارات أردوغان.. دبلوماسيون بدرجة جواسيس

نشر قناصة إسرائيليين بالقرب من الحدود السورية

وزير الخارجية سامح شكري يتوجه إلى واشنطن غدا

مرايا الابداع

الموتى يتوافدون نيامًا

فى أرض المطار

ads
منوعات

الآلاف يستمتعون بأول مهرجان للألوان في السعودية

عمر الجلا يواصل تحدي الجري للترويج للمعالم السياحية

الإنجليز يواجهون موجة أفريقية خلال أبريل

مقالات الرأي
نرمين يسر

​ بليغ حمدي.. أكثر من حياة

محمد العسيري

​ محمد عبدالمطلب.. المؤذن الذي هز "قلب مصر"

المزيد
الصحة

شفاء أمريكية من سرطان الرئة بعد تجربة علاجية فى المكسيك

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎