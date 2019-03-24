رئيس وزراء السودان يؤكد حرص بلاده على تعزيز التعاون مع الصين

أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور محمد طاهر إيلا، حرص بلاده على تعزيز وتطوير التعاون الثنائي مع الصين.



جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأحد بسفير الصين لدى السودان، ما شينج بنج، بحضور وزير الدولة بالخارجية السودانية، أسامة فيصل، والسفير عمر عيسي مدير إدارة الصين بالوزارة.

ونوه إيلا، إلى استراتيجية العلاقة بين البلدين، مشيدا بالعون الكبير الذي ظلت تقدمه الصين للسودان في مختلف المجالات.



من جانبه، قال السفير الصيني، في تصريح صحفي، إن اللقاء تناول تعزيز آفاق التعاون بين البلدين، لاسيما في مجالات النفط والزراعة والتعدين، مبرزا تأكيد الجانبين علي أهمية تذليل العقبات أمام الشركات الصينية العاملة بالسودان.