المؤشر السعودي ينزل عن ذروة 4 سنوات مع انخفاض معظم بورصات الخليج

أغلقت سوق الأسهم السعودية على تراجع اليوم الأحد، مع نزول معظم البورصات الأخرى في الخليج، بعد أن ختمت بورصة المملكة الأسبوع الماضي عند أعلى مستوياتها في نحو أربع سنوات إثر إدراجها على مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة.



وسيبلغ وزن مؤشر البورصة السعودية 2.9% على مؤشر فوتسي العام للأسواق الناشئة، وستدخل البورصة أيضا على مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة هذا العام.



وهبط المؤشر السعودي 0.7% اليوم، تحت ضغط أسهم البتروكيماويات والبنوك.



وأغلق سهما الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) وشركة كيان السعودية المنتجتين للبتروكيماويات على انخفاض نسبته 1.1%و4.6% على الترتيب.



وخسر سهم الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) 0.9%، بعد أن استقال رئيسها التنفيذي أحمد العوهلي إثر تعيينه محافظا للهيئة العامة للصناعات العسكرية.



وانخفض أسهم البنك الأهلي التجاري 1.1% ومصرف الراجحي 0.4% وبنك الرياض 1.1%.



وفي دبي، تراجع مؤشر سوق الأسهم 0.4% مواصلا الخسائر التي تكبدها يوم الخميس، مع انخفاض سهم بنك دبي الإسلامي 1% وسهم بنك الإمارات دبي الوطني 0.6 %.



وهبطت أسهم داماك العقارية وإعمار العقارية 2.1%و0.4% على الترتيب.



وقفز سهم شعاع كابيتال 15% بعدما أعلنت الشركة أنها تجري محادثات مع مجوعة أبوظبي المالية بخصوص اندماج محتمل. وذكرت شعاع أن كل طرف شكل فريق عمل لدراسة العوامل التجارية المحتملة.



وأغلق مؤشر بورصة أبوظبي منخفضا 0.6%، مع تراجع أسهم بنك أبوظبي الأول 0.9% وبنك أبوظبي التجاري 0.7%.



ونزل مؤشر بورصة قطر 0.6%، مع هبوط أسهم بنك قطر الوطني1% وصناعات قطر 0.8%والبنك التجاري 1.9%.



وفي مصر، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة 0.4%، بدعم من صعود أسهم الشرقية للدخان 0.5% والبنك التجاري الدولي 1.5%. وارتفع سهم السويدي إليكتريك 1.5% أيضا.





وقالت أرقام كابيتال في مذكرة إنها ترى فرصة متزايدة لخفض أسعار الفائدة في مصر بمقدار 50-100 نقطة أساس بسبب موقف البنك المركزي الأمريكي الأكثر ميلا للتيسير وارتفاع الجنيه المصري واستمرار تدفقات المحافظ.

