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الأحد 24/مارس/2019 - 05:21 م

مقتل 12 مدنيا في ضربات جوية بأفغانستان

مقتل 12 مدنيا في
dostor.org/2564650

قال مسؤولون محليون إن ضربات جوية أودت بحياة نحو 12 مدنيا في إقليم قندوز بشمال أفغانستان أمس السبت مع احتدام المعارك بتلك المنطقة وفي إقليم هلمند بجنوب البلاد.

وقال سيف الله أميري عضو مجلس إقليم قندوز إن الضربات الجوية أسفرت عن مقتل 13 مدنيا. وذكر عضو آخر بالمجلس أن 12 مدنيا قتلوا بينهم أطفال.

ونقل عشرات المدنيين جثث القتلى على ظهر شاحنة إلى مدينة قندوز تعبيرا عن احتجاجهم.

وقع الحادث في الوقت الذي تتبادل فيه كل من القوات الأفغانية وقوات حركة طالبان الزعم بأنها كبدت الطرف الآخر خسائر جسيمة في اثنين من معاقل الحركة هما قندوز وهلمند.

ولم ترد متحدثة باسم مهمة الدعم الحازم لحلف الأطلسي في أفغانستان على طلب للتعليق حتى الآن اليوم الأحد.

وذكرت الأمم المتحدة في تقرير نشر في فبراير شباط أن عدداقياسيا من المدنيين الأفغان قتلوا العام الماضي مع ازدياد الضربات الجوية والتفجيرات الانتحارية.

وقالت وزارة الدفاع أمس السبت على تويتر إن القوات الأفغانية،وبدعم جوي من حلف الأطلسي، قتلت 58 مقاتلا من طالبان في قندو بينهم عدد من القادة. وقالت طلبان إنها قتلت 19 فردا من القوات الأفغانية وخمسة من القوات الأجنبية.

واحتدم القتال أيضا في إقليم هلمند، وشهد سقوط قتلى مدنيين،وأعلنت طالبان أمس السبت مسؤوليتها عن هجوم خلال احتفال باستاد في هلمند أدى لمقتل أربعة أشخاص وإصابة 31 شخصا آخرين منهم حاكم الإقليم الذي أصيب بجروح طفيفة.

وفي اليوم السابق، قال هاشم ألوكوزاي عضو البرلمان عن هلمند إن طالبان هاجمت موقعين للقوات الأفغانية في سانجين مما أسفر عن مقتل 48 فردا من قوات الأمن. وقال قاري يوسف أحمدي المتحدث باسم طالبان إن طالبان اجتاحت الموقعين وقتلت 52 جنديا أفغانيا وأصابت 11 آخرين.

وقال عمر زواك المتحدث باسم حاكم هلمند إن طالبان تكبدت هي الأخرى خسائر كبيرة.

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