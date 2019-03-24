قرار جمهورى بتشكيل لجنة لتطوير منطقة قصر المنتزه

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار الجمهورى رقم 157 لسنة 2019 بتشكيل لجنة لتطوير منطقة قصر المنتزة بمحافظة الاسكندرية برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.

ونصت المادة الأولى من القرار الجمهورى – الذى نشرته الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم – على أن اللجنة تضم فى عضويتها كلا من وزير السياحة، ومستشار رئاسة الجمهورية للتخطيط العمرانى، ورئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية، ورئيس مجلس إدارة شركة المنتزه للسياحة والاستثمار.



وتختص اللجنة – وفقا للمادة الثانية من القرار الجمهورى – بوضع رؤية استراتيجية شاملة لتطوير وإعادة صياغة منطقة قصر المنتزه ودراسة السبل المثلى لتعظيم امكانيات تلك المنطقة والاستفادة منها كمقصد سياحى عالمى يضاهى كبرى المعالم السياحية العالمية والتنسيق مع كافة الجهات المحلية والدولية داخل وخارخ مصر لتحقيق التنمية المنشودة بالمنطقة.