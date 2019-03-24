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الثقافة
الأحد 24/مارس/2019 - 04:46 م

وزيرة الثقافة: الدولة مهتمة برفع كفاءة المنشآت الثقافية

وزيرة الثقافة: الدولة
أ ش أ
dostor.org/2564603

أكدت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم أن الدولة تولي قطاع الثقافة اهتماما كبيرا وتوفر الاعتمادات المالية اللازمة لتطوير ورفع كفاءة جميع المنشآت الثقافية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة النهوض بتلك المنشآت لكي تجذب الشباب وتستثمر مواهبهم في كافة المجالات.

جاء ذلك خلال زيارة وزيرة الثقافة، اليوم الأحد، لمحافظة الشرقية لافتتاح 3 بيوت للثقافة بمدن الزقازيق وبلبيس وديرب نجم التي تم الانتهاء من إحلالهم وتجديدهم باستثمارات قدرها 25 مليون جنيه بحضور المحافظ الدكتور ممدوح غراب وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية.

وقالت "عبدالدايم" إنه تم إعداد خطة عمل لتطوير ورفع المنشآت الثقافية باعتبارها حجر الزاوية لنشر الثقافة ورفع مستوى التذوق ودرجة الوعي بين المواطنين.

ومن جانبه، أوضح محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب أن قصر ثقافة الزقازيق أقيم على مساحة 1300 متر عام 1967 ويضم 602 مقعد وتم تطويره على مرحلتين باستثمارات قدرها 7 ملايين جنيه، مشيرا إلى أنه يتكون من 3 طوابق ويضم مسرحا وناديا للتكنولوجيا والمعلومات وناديا للمرأة وقاعة معارض ومكتبة عامة وقاعة لممارسة الأنشطة المختلفة، بالإضافة إلى المكاتب الإدارية.

وأضاف المحافظ، أن قصر ثقافة بلبيس أقيم عام 1973 على مساحة 1500 متر ويضم 250 مقعدا وبدأت خطة تطويره منذ 9 أعوام بتكلفة قدرها 14 مليون جنيه ويتكون من طابقين ويضم مكتبة عامة ومسرحا وغرفة تكنولوجيا وناديا للمرأة، لافتا إلى أن بيت الثقافة الثالث بديرب نجم أقيم على مساحة 600 متر مربع عام 1971 ويضم 290 مقعدا وبدأت أعمال تطويره ورفع كفاءته عام 2007 باستثمارات قدرها 4 ملايين جنية، وهو يضم مسرحا سعته 290 كرسيا ومكتبة عامة وناديا للتكنولوجيا وقاعات متعددة الأنشطة.

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