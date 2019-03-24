القاهرة : الأحد 24 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
07:19 ص

زلزال بقوة 5.8 يضرب جزيرة سولاويسى بأندونيسيا
07:38 م

وزيرة الصحة: بدء العد التنازلي لإطلاق "التأمين الشامل" ببورسعيد
12:47 ص

الولايات المتحدة تحجز على أصول بنك فنزويلى لدعمه "مادورو"
06:43 ص

الرئيس الصينى يأمر بفتح تحقيق فى انفجار مصنع للأسمدة
07:09 م

طرد حفيد البنا من مؤتمر فرنسى عن العنف ضد المرأة
07:07 م

ابنة «شهيد نيوزيلندا» تهدى وزيرة الهجرة لوحة تخلد ذكرى والدها
06:24 م

راحت بركتها.. دراسة أمريكية: الأيام تطير سريعًا مع التقدم فى العمر

11:56 ص

مصرع وإصابة 15 عاملًا بشركة حسن علام في العين السخنة
07:37 م

أيمن نور يُدشن قناة جديدة فى بلجيكا للتحريض ضد الدولة
02:38 ص

إياد نصار يكشف لـ"الدستور" تفاصيل دوره فى فيلم "رأس السنة"
12:14 ص

الإريانى: مليشيا الحوثى ماضية فى تنفيذ أجندة إيران
07:07 م

الخير جااااى.. «ذا ويك»: الإيمان بالاحتمالات يحسّن الحالة النفسية للإنسان
تقارير ومتابعات
الأحد 24/مارس/2019 - 04:43 م

الأرصاد تحذر المواطنين من تخفيف ملابسهم

الأرصاد تحذر المواطنين
هاجر رضا
dostor.org/2564596

أعلن الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن استمرار نشاط الرياح على مختلف محافظات مصر، محذرًا المواطنين بعدم تخفيف ملابسهم حتى لا يكونوا عرضة للأمراض مع انخفاض درجات الحرارة ليلًا.

وأضاف "عبدالعال"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور، أنه يوجد فرصة لسقوط الأمطار على جنوب البلاد والصحراء الغربية والسواحل الشمالية، وقد تصل خفيفة إلى القاهرة، وبالنسبة للسواحل الشمالية يكون هناك اضطراب في الملاحة البحرية، ناصحًا الصيادين بعدم النزول لعرض البحر في الوقت الحالي.

اقرأ أيضًا
منذ اسبوع

"أهلًا يادكتور".. الدستور تحقق في أزمات كليات الطب من كل أطراف المنظومة

منذ أقل من شهر

«بدون ضامن».. تحقيق تلفزيوني يرصد مأساة داخل دار أيتام بالقاهرة

منذ أقل من شهر

الأزهر midnight.. الاعترافات الخاصة للطلاب عن الغناء والكرة والحب

منذ أقل من شهرين

الشتائم بين جمهور الأهلى والزمالك آخرها.. مواقف اغضبت محمد صلاح

منذ أقل من شهرين

ابن البلد.. سامح عبدالعزيز: تعاملت مع السجن كسائح.. وأيام الحبس كانت فرصة للتصالح مع الله والحديث معه دون تكلف

منذ أقل من شهرين

بعد وصول التمثال لـ"محمد صلاح".. نحات المنيا لـ"الدستور": "أمنية وتحققت"

الآن

التل المنسي.. "الدستور" تحقق في أزمة "تل صندلا" الأثري

البورصة تربح 2.63 مليار جنيه عند الإغلاق

البرلمان يرد ببيان رسمى بشأن اعتراف أمريكا بسيادة إسرائيل على الجولان

رئيس البرلمان لمرتضى منصور فى الجلسة العامة: "ارجع ورا"

ads
الأكثر قراءة

رئيس البرلمان لمرتضى منصور فى الجلسة العامة: "ارجع ورا"

وقف بث برنامجى "الزمالك اليوم" و"قطعوا الرجالة"

حقيقة اغتصاب فتاة بجامعة الأزهر في أسيوط

السجن 7 سنوات لـ"شاذ" قتل متسولًا أسفل كوبري قصر النيل

ألبومات الصور

محافظ كفر الشيخ يكلف الموارد البشرية بهيكلة الإدارات

البدء في تفعيل زراعة الأسطح بشتلات الكرنب الصيفى بالإسكندرية (صور)

صانع الحدوة بالإسكندرية: المهنة تزول.. وليس لنا نقابة أو تأمينات

بالصور.. تكريم الأمهات المثاليات بمستشفيات جامعة طنطا

رياضة

وزير الرياضة يدعو إلى توحيد الجهود لتحقيق إنجازات بـ"أولمبياد طوكيو 2020"

انتهاء أزمة لاعبي المنتخب الوطني للمصارعة

الإسماعيلي يؤكد غياب لاعبين عن لقاء إنبي

نجم الساعة

ابن بلد.. جودة عبدالخالق: عملت فى رعي الأغنام.. واتجهت من دراسة الأدب إلى الاقتصاد عشان المجموع

الأكثر قراءة

رئيس البرلمان لمرتضى منصور فى الجلسة العامة: "ارجع ورا"

وقف بث برنامجى "الزمالك اليوم" و"قطعوا الرجالة"

حقيقة اغتصاب فتاة بجامعة الأزهر في أسيوط

السجن 7 سنوات لـ"شاذ" قتل متسولًا أسفل كوبري قصر النيل

كشكول

وكيل تعليم المنيا يتابع أولى أيام الامتحان التجريبى علي التابلت

بالصور.. جامعة الإسكندرية تفتح مركز التجنيد لذوى الاحتياجات الخاصة

بالصور.. "الأعلى للجامعات" يكرم طلاب المشروع القومي لمحو الأمية بجامعة المنوفية

"تعليم الجيزة": ٨٠٠ طالب لم يتسلم شريحة التابلت حتي الآن

طلاب مدرسة الراشدين بالإسكندرية يشتكون من تعطل السيستم

الأمصار

القمة المصرية الأردنية العراقية تؤكد أهمية مكافحة الإرهاب بجميع صوره

مهددا مراكز تصدير الحديد.. إعصار "فيرونيكا" يصل أستراليا

الجامعة العربية: "عودة سوريا" غير مطروح على جدول أعمال قمة تونس

تفاصيل لقاء شيخ الأزهر مع رئيس الوزراء العراقي

العراق.. كارثة غرق "العبارة" تطيح بمحافظ نينوى

مرايا الابداع

الموتى يتوافدون نيامًا

فى أرض المطار

ads
منوعات

الآلاف يستمتعون بأول مهرجان للألوان في السعودية

عمر الجلا يواصل تحدي الجري للترويج للمعالم السياحية

الإنجليز يواجهون موجة أفريقية خلال أبريل

مقالات الرأي
محمد الباز

​ محمد الباز يكتب: عبد الله السناوى.. ضلالات كاتب فقد عقله

المزيد
الصحة

شفاء أمريكية من سرطان الرئة بعد تجربة علاجية فى المكسيك

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎