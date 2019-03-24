الأرصاد تحذر المواطنين من تخفيف ملابسهم

أعلن الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن استمرار نشاط الرياح على مختلف محافظات مصر، محذرًا المواطنين بعدم تخفيف ملابسهم حتى لا يكونوا عرضة للأمراض مع انخفاض درجات الحرارة ليلًا.



وأضاف "عبدالعال"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور، أنه يوجد فرصة لسقوط الأمطار على جنوب البلاد والصحراء الغربية والسواحل الشمالية، وقد تصل خفيفة إلى القاهرة، وبالنسبة للسواحل الشمالية يكون هناك اضطراب في الملاحة البحرية، ناصحًا الصيادين بعدم النزول لعرض البحر في الوقت الحالي.