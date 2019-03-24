الصومال تتعهد بتكثيف الجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب

تعهدت الحكومة الصومالية بتكثيف الجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب، وناشدت المجتمع الدولي دعم مقديشيو في جهودها لتحقيق الاستقرار.



وأوضح بيان لوزارة الإعلام الصومالية- نقله راديو "شابيلي" الصومالي اليوم الأحد- أن أولويات الحكومة الصومالية تتمثل في ضمان السلامة والأمن بالصومال، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيري عقد اجتماعا طارئا أمس مع مبعوثي كل من الاتحاد الإفريقي وبريطانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة اعقب مقتل 11 شخصا وإصابة 15 آخرين في هجوم إرهابي استهدف مجمعا حكوميا في العاصمة مقديشيو.



وأضاف البيان أن خيري تعهد خلال الاجتماع بالقضاء على الجماعات الإرهابية، فيما أعرب المبعوثون الأجانب عن دعمهم للاستراتيجيات الأمنية والجهود الرامية إلى القضاء على حركة الشباب الإرهابية.