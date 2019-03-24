محافظ الشرقية: الامتحانات التجريبية لكشف السلبيات قبل نهاية العام

أكد محافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب أن الامتحانات التجريبية الأولى لطلاب الصف الأول الثانوي بالنظام الجديد تستهدف اكتشاف القصور والسلبيات، ورصد كافة الأمور بعناية شديدة ودقة عالية، والعمل على حلها قبل موعد إمتحانات نهاية العام، مشيرا إلى أن هذا الاختبار لا يخضع لنجاح أو رسوب.



وطمأن المحافظ الطلاب على النظام الجديد بعد حالة الحزن والغضب بمدارس الشرقية، لفشلهم في أداء امتحان اللغة العربية بسبب وقوع "سيرفر" الموقع الإليكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم.



وكان الطلاب قد توجهوا للجان الامتحان في اللغة العربية، وانتظروا ساعات طويلة لحين عودة العمل على الموقع ولم يجدوا أمامهم سوى الإنصراف من اللجان في انتظار تعليمات الوزارة في هذا الشأن.



من جانبه، صرح رمضان عبد الحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أن الوزارة تطمئن جميع الطلاب وأولياء الأمور وتدعوهم لعدم القلق نتيجة تأخر انطلاق امتحان اللغة العربية، بسبب بعض المشاكل التقنية والتي يتم العمل حاليا على حلها، مؤكدا أن هذا الاختبار تدريبي للطلاب ولقياس أداء المنظومة والمكونات الخاصة بالشبكات وأجهزة "التابلت".