بعثة الأمم المتحدة بأفغانستان تستنكر هجومًا استهدف مهرجانًا جنوبي البلاد

أدانت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان، الهجوم، الذي وقع أمس السبت، خلال احتفال في مدينة لشكركاه، بإقليم هلمند جنوب أفغانستان.



وذكرت وكالة أنباء (بجفاك) الأفغانية، اليوم الأحد، أن الهجوم الذي أعلنت حركة "طالبان" مسؤوليتها عنه، أسفر عن مقتل 3 مدنيين وعشرات المصابين.



وقال مسؤولون بالحكومة إن انفجارين وقعا أمس في مدينة لشكركاه عاصمة إقليم هلمند، وإنهما نجما على الأرجح عن عبوتين ناسفتين جرى زرعهما بالاستاد الذي كان نحو ألف شخص يحتفلون فيه بعيد النوروز (الربيع)، حيث أصيب جراء الانفجارين حاكم إقليم هلمند محمد ياسين خان بجروح سطحية، وأصيب نائبه إلى جانب عدد من المسؤولين إصابات طفيفة.



ومن جهته، أعلن ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم طالبان، مسؤولية الحركة عن الهجوم عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".