رئيس جامعة الإسكندرية يفتتح مستشفى سموحة الجامعي لطب الأطفال

افتتح الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الأحد، تجديدات مستشفى سموحة الجامعي لطب الأطفال، والتي تضم 8 أسرة مجهزة بـ 7 أجهزة تنفس صناعي، تضاف إلى طاقة مستشفيات الأطفال الجامعية في أسرة العناية المركزة للأطفال، والتي بلغت 31 سريرا في مستشفيات جامعة الإسكندرية بقيمة 8 ملايين جنيه.



وأضاف بيان جامعة الإسكندرية، أنه تم افتتاح وحدة الأمراض الوراثية والتمثيل الغذائي للأطفال، وهي الوحدة الفريدة من نوعها بالإسكندرية والمحافظات المجاورة بتكلفة مليوني جنيه.. وافتتاح أكبر وحدة مناظير الجهاز التنفسي في مصر بتكلفة بلغت 3 ملايين جنيه، وافتتاح وحدة الأشعة التداخلية للجهاز الهضمي وجهاز المسالك البولية بقيمة 4 ملايين جنيه.



وقال الدكتور عصام الكردي، إن مستشفيات جامعة الإسكندرية تشهد طفرة كبيرة من خلال تنفيذ مجموعة من الخطط الطموحة، بهدف تقديم خدمة علاجية متميزة للمواطن المصري.. مشيرا إلى أن هذه الافتتاحات وأعمال التطوير تأتي ردا على الشائعات التي تم إطلاقها مؤخرًا لنيل من المستشفيات الجامعية.



وأوضح أنه في إطار خطة تطوير المستشفيات الجامعية سيتم توجيه كافة التبرعات لعام 2019 والتي سيتم تحصيلها من منظمات المجتمع المدني لتغطية العجز في موارد المستشفيات وتحسين مرتبات شباب الأطباء وهيئة التمريض للتواجد المستمر بالمستشفيات وتحسين الخدمة المقدمة للمرضى.