وزير النفط العماني يبدي سعادته بالمشاركة في مشروع مصفاة بسريلانكا

قال وزير النفط العماني محمد بن حمد الرمحي، اليوم الأحد، إنه سعيد بالمشاركة في مشروع مصفاة نفط في سريلانكا، في مؤشر على أن خطط السلطنة للمشاركة بالمشروع ربما عادت لمسارها.



كانت سريلانكا قالت الأسبوع الماضي إن شركة النفط العمانية أبدت اهتمامها بالاستحواذ على 30 بالمئة في المصفاة الجديدة على الساحل الجنوبي لسريلانكا.



غير أن مسؤولا عمانيا نفى أن تكون السلطنة وافقت على الاستثمار في المشروع.



وانضم "الرمحي" لرئيس وزراء سريلانكا رانيل ويكرمسينغ لوضع حجر أساس المصفاة البالغة تكلفتها 3.85 مليار دولار المزمع بناؤها في هامبانتوتا على الساحل الجنوبي، والتي قد تصبح أكبر استثمار أجنبي مباشر في البلد.



ومن المقرر بناء المصفاة قرب ميناء تبلغ تكلفته 1.4 مليار دولار في هامبانتوتا، وتسيطر عليه شركة تشاينا مرشنتس بورت هولدن جز.



ومجموعة أكورد التي مقرها الهند هي المستثمر الرئيسي بمشروع المصفاة من خلال كيان في سنغافورة خاضع لسيطرتها.



وسيكون المشروع أول مصفاة جديدة في سريلانكا خلال 52 عاما، بعدما شيدت إيران مصفاة طاقتها 50 ألف برميل يوميا قرب مدينة كولومبو عاصمة سريلانكا لمزج الخامات الإيرانية الخفيفة.