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الأحد 24/مارس/2019 - 04:36 م

نواب أمريكا ينتظرون تسلم تقرير مولر بشأن التحقيق في التدخل الروسي

نواب أمريكا ينتظرون
dostor.org/2564582

ينتظر النواب الأمريكيون، اليوم الأحد، الحصول على تفاصيل تقرير سري عن التحقيق في التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة عام 2016، وهو تحقيق خيم على رئاسة دونالد ترامب منذ بدايتها وأثار تساؤلات عن تواطؤ محتمل بين حملة الرئيس الجمهوري وموسكو.

ومن المتوقع أن يعلن وزير العدل وليام بار عن هذه التفاصيل ويسلم ملخصا للكونجرس، وعكف المحقق الخاص روبرت مولر على إجراء التحقيق لمدة 22 شهرا قبل أن يرفع التقرير لوزير العدل.

وقضى بار تسع ساعات أمس في الاطلاع على التقرير، وقال إنه يأمل في تسليم ملخص "لنتائجه الأساسية" بنهاية العطلة الأسبوعية في الولايات المتحدة وهي اليوم الأحد.

ويحمل التقرير فيما يبدو أنباء سارة لترامب والمقربين منه إذ لم يوجه مولر أي اتهامات إضافية عندما سلم التقرير لبار يوم الجمعة.

ويشير ذلك إلى احتمال عدم توجيه اتهامات جنائية أخرى لمقربين من ترامب في القضية المتعلقة، بما إذا كان أفراد من حملته قد تآمروا مع روسيا، لمساعدته على التغلب على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.

ولم يتضح على الفور أيضا ما تضمنه تقرير مولر بشأن جزء آخر من التحقيق يتعلق بما إذا كان ترامب قد عرقل العدالة في التحقيق الخاص بالتدخل الروسي من خلال ممارسات مثل إقالة مدير مكتب التحقيقات الاتحادي جيمس كومي في 2017.

والتزم ترامب الصمت على غير العادة بشأن انتهاء مولر من التحقيق الذي وصفه مرارا بأنه "حملة اضطهاد".

وكان كل ما كتبه ترامب صباح اليوم الأحد على تويتر وهو في منتجعه في بالم بيتش بولاية فلوريدا "صباح الخير.. يومكم سعيد" مع شعار حملته الشهير "اجعلوا أمريكا عظيمة مرة أخرى".

ونفى ترامب التواطؤ مع موسكو أو عرقلة سير العدالة، كما نفت روسيا تدخلها في الانتخابات.

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