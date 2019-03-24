ارتفاع حصيلة قتلى إعصار "إيداي" في موزمبيق إلى 446 شخصًا

أعلنت السلطات في موزمبيق، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة قتلى إعصار "إيداي" إلى 446 شخصا.



ونقلت شبكة (إيه بي سي) نيوز الإخبارية الأمريكية عن وزير البيئة سيلسو كوريا قوله إن 110 آلاف شخص يتواجدون الآن بمخيمات بعد أكثر من أسبوع من ضرب الإعصار للبلاد، مضيفا أنه "بالطبع سيكون هناك انتشار لمرض الكواليرا" على الرغم من عدم تأكيد حدوث حالات إصابة بعد.



وكان نائب مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية سيباستيان رودز ستامبا قد وصف نطاق الدمار الذي نتج عن الإعصار "بالاستثنائي"، ليس بسبب الإعصار والفيضان فحسب، بل لأن الأرض أصبحت مشبعة بفعل الأمطار التي هطلت في وقت سابق.



وأضاف أنه يوجد حاليا أعداد ضخمة من أصول المساعدات في موزمبيق، مشيرا إلى أنه ليس بوسع حكومة منفردة في العالم أن تواجه مثل هذه الظروف.



يذكر أن حصيلة ضحايا الإعصار "إيداي" في موزمبيق ومالاوي وزيمبابوي قد ارتفعت في وقت سابق اليوم إلى 732 قتيلا.