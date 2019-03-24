باحثة ألمانية: توافر أدلة ضد أتباع "داعش" العائدين أمر صعب

أعربت باحثة ألمانية عن رأيها في أن توافر الأدلة في قضايا ضد أتباع تنظيم داعش العائدين إلى ألمانيا يعد أمرا صعبا في أغلب الأحيان.



وقالت العالمة الألمانية سوزانا شروتر، مديرة معهد أبحاث الإسلام: "الشهود غالبا ميتون أو في بلد آخر أو لم يتم العثور عليهم من الأساس".



يشار إلى أنه يتم رصد قضايا ضد إسلاميين مشتبه بهم وتحليلها بالمعهد في إطار مشروع علمي.



وأضافت الباحثة الألمانية: "أظهرت قضايا سابقة أنه من الصعب للغاية التوصل لأدلة يتم الاعتراف بها على نطاق واسع من قبل محكمة ألمانية لدرجة تجعلها تقود إلى إدانة".



وأشارت إلى أنه لهذا السبب لابد من توقع أنه سيتم تبرئة العائدين أو إطلاق سراحهم بعد قضاء فترة قصيرة قيد الحبس الاحتياطي.



ولكنها أكدت أنه يجب ألا يعني ذلك أن الأمر يتعلق بأشخاص غير خطرين، وقالت: "يجب النظر لبعض منهم على أنهم خطيرون".