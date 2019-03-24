"قسد" تباشر بإزالة ألغام زرعها تنظيم "داعش" شرق سوريا

باشرت قوات "سوريا الديمقراطية" قسد، اليوم الأحد، بإزالة متفجرات من المنطقة الأخيرة التي استعادتها من تنظيم "داعش" الإرهابي، بعد يوم واحد من إعلان النصر العسكري عليه، وإنهاء الخلافة التي أعلنها التنظيم.



ونقلت قناة "العربية" الإخبارية عن متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، قوله إن قرية "الباغوز" التي اتخذ فيها المسلحون موقعهم النهائي، مليئة بجميع أنواع المتفجرات، وأن قوات "قسد" تقوم بتطهير المنطقة، مشيرا إلى أنه تم تفجير عدة ألغام أرضية وأحزمة انتحارية خلفها مقاتلو التنظيم قبل هزيمتهم بالمنطقة.



وكانت قوات "قسد" قد أعلنت، أمس السبت، أن تنظيم "داعش " الإرهابي مُني بالهزيمة النهائية في "الباغوز" شرق سوريا.