تعليم كفر الشيخ تتعاقد مع 370 مُعلمًا مؤقتا

تفقدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أعمال التعاقدات مع المعلمين الذين اجتازوا الاختبارات الإلكترونية التي عقدتها الوزارة بنظام "أون لاين".



قالت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنه تم التعاقد مع 250 معلمًا من المرشحين لشغل الوظائف التعليمية المؤقتة، اليوم الأحد، مؤكدة أنه سبق التعقد مع 120 معلمًا أخرين خلال الأسبوع الماضي لتكون جملة المتعاقدين 370 معلمًا، كما تابعت " كشك " التظلمات التي تقدم بها المرشحون للوظائف المؤقتة.

وأكدت وكيل الوزارة، تقدم1132 مرشحًا لشغل الوظائف المؤقتة بتظلماتهم، وتم قبول 692 تظلما لعدد من الأسباب جاء معظما قبول القيد العائلي من الدرجة الأولى بناء على تعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني والدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم،

