القاهرة : الأحد 24 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
07:19 ص

زلزال بقوة 5.8 يضرب جزيرة سولاويسى بأندونيسيا
07:38 م

وزيرة الصحة: بدء العد التنازلي لإطلاق "التأمين الشامل" ببورسعيد
12:47 ص

الولايات المتحدة تحجز على أصول بنك فنزويلى لدعمه "مادورو"
06:43 ص

الرئيس الصينى يأمر بفتح تحقيق فى انفجار مصنع للأسمدة
07:09 م

طرد حفيد البنا من مؤتمر فرنسى عن العنف ضد المرأة
07:07 م

ابنة «شهيد نيوزيلندا» تهدى وزيرة الهجرة لوحة تخلد ذكرى والدها
06:24 م

راحت بركتها.. دراسة أمريكية: الأيام تطير سريعًا مع التقدم فى العمر

11:56 ص

مصرع وإصابة 15 عاملًا بشركة حسن علام في العين السخنة
07:37 م

أيمن نور يُدشن قناة جديدة فى بلجيكا للتحريض ضد الدولة
02:38 ص

إياد نصار يكشف لـ"الدستور" تفاصيل دوره فى فيلم "رأس السنة"
12:14 ص

الإريانى: مليشيا الحوثى ماضية فى تنفيذ أجندة إيران
07:07 م

الخير جااااى.. «ذا ويك»: الإيمان بالاحتمالات يحسّن الحالة النفسية للإنسان
فن
الأحد 24/مارس/2019 - 04:21 م

ديانا هاني: المسرح بالنسبة لي أكثر واقعية من السينما

ديانا هاني: المسرح
dostor.org/2564561

قالت النجمة ديانا هاني بطلة العرض المسرحي "لا زلنا هنا" لـ"الدستور" أن تجربتها الأولى في العمل المسرحي تتبلور من خلال دورها الذي يبرز فتاة تحمل عبء ومسئولية حماية القيم العليا كالحب والعدل والحرية. مضيفة: "المسرح بالنسبة لي أكثر واقعية من السينما".

وكشفت ديانا، أن العرض المسرحي "لا زلنا هنا" يدور في ثلاث مستويات، الأول روحاني محلق يدور في السماء، والثاني على الأرض حيث صراعات من أجل مبادئ وقيم الحرية والعدل، وأما المستوى الثالث فهو مواجهة مع الموت والفناء.

يأتي ذلك في إطار مشاركة فريق جامعة بني سويف، برعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، ضمن فعاليات جائزة إبداع في دورتها السابعة والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. حيث يستقبل مسرح وزارة الشباب، العرض المسرحي "لا زلنا هنا" يوم الخميس المقبل 28 مارس، في تمام الثانية عشر ظهرًا.

يُذكر أن لجنة تحكيم مجال العرض المسرحي بمسابقة «إبداع 7» تتكون من: الفنان محمد صبحي، الفنانة وفاء الحكيم، الفنان سامح الصريطي.

"لا زلنا هنا"، بطولة: وليد حسين، ديانا هاني، جويد نجم الدين، عبد الرحمن مجدي (جيكا)، محمد رجب. إضاءة عز حلمي، موسيقى لـ محمد عبد الوهاب، استعراضات لـ محمد عبد الصبور، تأليف وإخراج رامي محمد.

اقرأ أيضًا
منذ 5 أيام

إياد نصار يكشف لـ"الدستور" تفاصيل دوره فى فيلم "رأس السنة"

منذ أقل من شهر

بالصور.. سفيان بوكرين يهدى إحدى لوحاته للفنانة رجاء الجداوى

منذ أقل من شهر

نيقولا معوض: أصبحت ممثلًا بالصدفة.. و«ونوس» سبب استقرارى بمصر

منذ أقل من شهر

الساحرة.. منة شلبى: أدوارى الفنية لا تشبهنى.. وأقرأ سيناريو مسلسل جديد

منذ أقل من شهر

أزمات السيناريو والمشكلات الإنتاجية وراء غياب 8 نجوم عن سباق رمضان

منذ أقل من شهرين

الفنان العالمى غسان مسعود: أجسد دور الحلاج فى رمضان.. وأتمنى تقديم شخصية المتنبى

الآن

التل المنسي.. "الدستور" تحقق في أزمة "تل صندلا" الأثري

البورصة تربح 2.63 مليار جنيه عند الإغلاق

البرلمان يرد ببيان رسمى بشأن اعتراف أمريكا بسيادة إسرائيل على الجولان

رئيس البرلمان لمرتضى منصور فى الجلسة العامة: "ارجع ورا"

ads
الأكثر قراءة

رئيس البرلمان لمرتضى منصور فى الجلسة العامة: "ارجع ورا"

وقف بث برنامجى "الزمالك اليوم" و"قطعوا الرجالة"

حقيقة اغتصاب فتاة بجامعة الأزهر في أسيوط

السجن 7 سنوات لـ"شاذ" قتل متسولًا أسفل كوبري قصر النيل

ألبومات الصور

محافظ كفر الشيخ يكلف الموارد البشرية بهيكلة الإدارات

البدء في تفعيل زراعة الأسطح بشتلات الكرنب الصيفى بالإسكندرية (صور)

صانع الحدوة بالإسكندرية: المهنة تزول.. وليس لنا نقابة أو تأمينات

بالصور.. تكريم الأمهات المثاليات بمستشفيات جامعة طنطا

رياضة

وزارة الشباب: تنفيذ مشروع العروض الرياضية لمدارس بجنوب سيناء

وزير الرياضة يدعو إلى توحيد الجهود لتحقيق إنجازات بـ"أولمبياد طوكيو 2020"

انتهاء أزمة لاعبي المنتخب الوطني للمصارعة

نجم الساعة

ابن بلد.. جودة عبدالخالق: عملت فى رعي الأغنام.. واتجهت من دراسة الأدب إلى الاقتصاد عشان المجموع

الأكثر قراءة

رئيس البرلمان لمرتضى منصور فى الجلسة العامة: "ارجع ورا"

وقف بث برنامجى "الزمالك اليوم" و"قطعوا الرجالة"

حقيقة اغتصاب فتاة بجامعة الأزهر في أسيوط

السجن 7 سنوات لـ"شاذ" قتل متسولًا أسفل كوبري قصر النيل

كشكول

بالصور.. مياه الشرب بالجيزة تواصل حملة كل نقطة بتفرق بالمدارس

تسليم عقد أول مدرسة دولية بكفر الشيخ بتكلفة 300 مليون جنيه

وكيل تعليم المنيا يتابع أولى أيام الامتحان التجريبى علي التابلت

بالصور.. جامعة الإسكندرية تفتح مركز التجنيد لذوى الاحتياجات الخاصة

بالصور.. "الأعلى للجامعات" يكرم طلاب المشروع القومي لمحو الأمية بجامعة المنوفية

الأمصار

القمة المصرية الأردنية العراقية تؤكد أهمية مكافحة الإرهاب بجميع صوره

مهددا مراكز تصدير الحديد.. إعصار "فيرونيكا" يصل أستراليا

الجامعة العربية: "عودة سوريا" غير مطروح على جدول أعمال قمة تونس

تفاصيل لقاء شيخ الأزهر مع رئيس الوزراء العراقي

العراق.. كارثة غرق "العبارة" تطيح بمحافظ نينوى

مرايا الابداع

الموتى يتوافدون نيامًا

فى أرض المطار

ads
منوعات

الآلاف يستمتعون بأول مهرجان للألوان في السعودية

عمر الجلا يواصل تحدي الجري للترويج للمعالم السياحية

الإنجليز يواجهون موجة أفريقية خلال أبريل

مقالات الرأي
نرمين يسر

​ بليغ حمدي.. أكثر من حياة

محمد العسيري

​ محمد عبدالمطلب.. المؤذن الذي هز "قلب مصر"

المزيد
الصحة

شفاء أمريكية من سرطان الرئة بعد تجربة علاجية فى المكسيك

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎