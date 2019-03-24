ديانا هاني: المسرح بالنسبة لي أكثر واقعية من السينما

قالت النجمة ديانا هاني بطلة العرض المسرحي "لا زلنا هنا" لـ"الدستور" أن تجربتها الأولى في العمل المسرحي تتبلور من خلال دورها الذي يبرز فتاة تحمل عبء ومسئولية حماية القيم العليا كالحب والعدل والحرية. مضيفة: "المسرح بالنسبة لي أكثر واقعية من السينما".



وكشفت ديانا، أن العرض المسرحي "لا زلنا هنا" يدور في ثلاث مستويات، الأول روحاني محلق يدور في السماء، والثاني على الأرض حيث صراعات من أجل مبادئ وقيم الحرية والعدل، وأما المستوى الثالث فهو مواجهة مع الموت والفناء.



يأتي ذلك في إطار مشاركة فريق جامعة بني سويف، برعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، ضمن فعاليات جائزة إبداع في دورتها السابعة والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. حيث يستقبل مسرح وزارة الشباب، العرض المسرحي "لا زلنا هنا" يوم الخميس المقبل 28 مارس، في تمام الثانية عشر ظهرًا.



يُذكر أن لجنة تحكيم مجال العرض المسرحي بمسابقة «إبداع 7» تتكون من: الفنان محمد صبحي، الفنانة وفاء الحكيم، الفنان سامح الصريطي.



"لا زلنا هنا"، بطولة: وليد حسين، ديانا هاني، جويد نجم الدين، عبد الرحمن مجدي (جيكا)، محمد رجب. إضاءة عز حلمي، موسيقى لـ محمد عبد الوهاب، استعراضات لـ محمد عبد الصبور، تأليف وإخراج رامي محمد.

