مسؤول كردي يدعو المجتمع الدولي لإعادة تأهيل معتقلي داعش

حذر مسؤول كردي بارز، اليوم الأحد، من أن آلاف المقاتلين الأجانب في تنظيم داعش المعتقلين في سوريا مع عائلاتهم، يشكلون "خطرا" رغم هزيمة التنظيم، داعيا المجتمع الدولي إلى استعادتهم وإعادة تأهيلهم ودمجهم بمجتمعاتهم.



وقال رئيس مكتب العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية الكردية في سوريا عبد الكريم عمر، في تصريحات صحفية نقلتها قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الأحد، إن: "هناك الآلاف من الأطفال الذين تربوا على ذهنية داعش إذا لم يتم إعادة تأهيلهم ودمجهم في مجتمعاتهم الأصلية فسيكونون "مشاريع إرهابيين".



وأضاف: "لدينا الآلاف من المقاتلين، بالإضافة إلى أطفال ونساء من 54 دولة ما عدا السوريين والعراقيين"، مشيرا إلى أن أي تهديد أو حرب جديدة ستكون فرصة لهؤلاء المجرمين "مقاتلي التنظيم" للهروب من المعتقلات، مؤكدا ضرورة التنسيق مع المجتمع الدولي لمواجهة هذا الخطر.



وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد سيطرت، أمس السبت، على آخر جيب للتنظيم داخل بلدة الباغوز في شرق سوريا، بعد ستة أشهر من هجوم واسع بدأته في ريف دير الزور الشرقي بدعم من التحالف الدولي.