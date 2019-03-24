وزير الدفاع يلتقى نظيره الصينى لبحث سبل التعاون

التقى الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوت المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، الفريق أول وى فنغ هه عضو مجلس الدولة، وزير دفاع الصين، والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليا، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.



وعقب مراسم الاستقبال، عقد الوزيران لقاءً موسعًا تناول مناقشة التحديات والمتغيرات على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاسها على الأمن والاستقرار، بمنطقة الشرق الأوسط.



وعقد الوزيران جلسة مباحثات رفيعة المستوى، تناولت عددًا من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتفاهم حول زيادة أوجه التعاون العسكرى والأمنى، والتدريبات المشتركة وتبادل الخبرات بين البلدين.



وقد عكست المباحثات مدى التقارب فى وجهات النظر بين الجانبين فى العديد من القضايا المتعلقة بالتطورات الإقليمية والدولية، والتأكيد على دعم مصر لدورها الإستراتيجى الفعال فى منطقة الشرق الأوسط.



وأشاد الفريق أول محمد زكى بالعلاقات العسكرية المصرية الصينية التى تمتد لعقود طويلة من الشراكة والتعاون المثمر، بما يدعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة.



ومن جهته، أكد وزير الدفاع الصينى توافق الرؤى تجاه العديد من الملفات والموضوعات التى تمثل تحديا أمام جهود الأمن والسلم الدوليين، معربا عن تطلعه أن تشهد المرحلة القادمة مزيدا من التعاون والتكامل المشترك فى مختلف المجالات الدفاعية والأمنية.



حضر اللقاء الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة والسفير الصينى بالقاهرة.