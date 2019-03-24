12 أبريل.. زاب ثروت يشارك ساندي في حفل الجامعة الأمريكية

تستعد المطربة ساندي لإحياء حفل غنائي كبير داخل حرم الجامعة الأمريكية، يوم 12 أبريل المقبل، ويشاركها الحفل مغني الراب زاب ثروت وعدد من فنانين الأندر جراوند، في تمام الساعة الـ2 ظهرا، وتبلغ سعر تذكرة الحفل بقيمة 200 جنيه.



وكانت ساندي طرحت أغنيتين جديدتين ضمن أحداث فيلمها السينمائي الجديد "عيش حياتك" والمعروض حاليا بدور العرض السينمائي، الأولى بعنوان "دي ماتتسبش" وهي من كلمات الشاعر باسم عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع موسيقي إسلام زكي، والثانية تحمل اسم "قلبين" من كلمات محمد القياتي، وألحان حمزة، وتوزيع موسيقي أحمد إبراهيم.