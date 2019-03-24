محافظ كفر الشيخ يكلف الموارد البشرية بهيكلة الإدارات

كلف الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، عادل البيلي مدير عام إدارة تنمية الموارد البشرية، اليوم الأحد، بهيكلة إدارات الديوان العام، وإجراء حركة تنقلات، وحصر الموظفين المتعاقدين والمعينين، والاستفادة من حملة الماجستير والدكتوراة، ورفع كفاءة أداء العاملين، والاستفادة بالخبرات، وتشكيل مكتب فنى بالمحافظة يضم العديد من المتخصصين لصالح التنمية والمواطن.



وفى سياق متصل، تفقد المحافظ، سير العمل بإدارة المجالس واللجان بديوان عام المحافظة، مشددًا على سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بقرارت المجلس التنفيذى بالتنسيق مع الجهات المعنية.



كما استمع محافظ كفر الشيخ، على هامش جولته، داخل ديوان عام المحافظة، لطلب إحدى المواطنات الحاصلة على بكالوريوس تربية جامعة عين شمس من مركز كفر الشيخ بشأن توفير فرصة عمل، وردًا على ذلك كلف محافظ كفر الشيخ، عزت المصرى، وكيل وزارة القوى العاملة، بتوفير فرصة عمل ملائمة لها بالقطاع الخاص.

