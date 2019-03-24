وزير الرياضة يدعو إلى توحيد الجهود لتحقيق إنجازات بـ"أولمبياد طوكيو 2020"

عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، اليوم الأحد، اجتماعا مع مجلس إدارة الاتحاد المصري لرفع الأثقال، برئاسة محمود محجوب، لتوحيد الجهود لتحقيق ميداليات أولمبية بـ"أولمبياد طوكيو 2020".



وأكد الوزير أهمية تنحية الخلافات جانبا، مشددًا على ضرورة العمل خلال الفترة القادمة بأقصى قوة وبذل كل غال ونفيس من أجل إعلاء مصلحة الوطن.



وأضاف أن وزارة الشباب، بالتنسيق والتعاون مع اللجنة الأولمبية المصرية، والاتحادات الرياضية، ستوفر كافة متطلبات اللاعبين من إخصائيي تغذية ولياقة بدنية، لتحقيق أكبر عدد من الميداليات في "أولمبياد طوكيو 2020".



يذكر أن وزارة الرياضة قدمت خلال العام المالي الحالي، ما يقرب من 8 ملايين جنيه لاتحاد رفع الاثقال، للإنفاق على المنتخبات القومية والمشاركات الداخلية والخارجية في البطولات المختلفة.



حضر الاجتماع محمد نور، رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي، ومحمد الكردي، وعبد الأول محمد، مساعدا الوزير للبطولة.