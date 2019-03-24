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الأحد 24/مارس/2019 - 04:11 م

وزيرا العدل والاستثمار يبحثان مشكلات المستثمرين

وزيرا العدل والاستثمار
حسام محفوظ
dostor.org/2564543

عُقد بديوان عام وزارة العدل اجتماع بين المستشار محمد حسام عبدالرحيم وزير العدل، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، فور عودتها من الخارج؛ وذلك لبحث مشكلات المستثمرين بشأن إنفاذ العقود والتوثيق ونظام الشباك الواحد وإستخدام التوقيع الإلكتروني في إبرام التوكيلات والعقود، والتوسع في إفتتاح مكاتب التوثيق التى تقدم هذه الخدمات نظام الشباك الواحد.

كما تم بحث الإجراءات التنفيذية لقانوني إعادة الهيكلة وقوائم الخبراء وحل كافة المشكلات المتعلقة بمراكز خدمة المستثمرين على مستوى الجمهورية من حيث الربط الإلكتروني وزيادة عدد المكاتب والعاملين بها.

وفى ذات السياق، وجه وزير العدل بتخصيص دوائر تجارية لنظر قضايا الشركات وقضايا المطالبات والنزاعات التجارية البسيطة، كما انتهى قطاع التشريع بالوزارة من إعداد مقترح مشروع قانون الوساطة.

حضر اللقاء كل من المستشار محمد عيد محجوب مساعد أول الوزير والمستشار هانى حنا مساعد وزير العدل لشئون التشريع والمستشار اشرف رزق مساعد الوزير لشئون الشهر العقارى والتوثيق.

ورافق وزيرة الإستثمار والتعاون الدولى عمرو أبو الفتوح معاون الوزيرة والمستشار محمد عبد الوهاب نائب رئيس الهيئة العامة للإستثمار، ياسر عباس رئيس مجمع خدمات الإستثمار، مالك فواز مستشار وزيرة الإستثمار.

وزيرا العدل والاستثمار يبحثان مشكلات المستثمرين
وزيرا العدل والاستثمار يبحثان مشكلات المستثمرين
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