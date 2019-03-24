القاهرة : الأحد 24 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
07:19 ص

زلزال بقوة 5.8 يضرب جزيرة سولاويسى بأندونيسيا
07:38 م

وزيرة الصحة: بدء العد التنازلي لإطلاق "التأمين الشامل" ببورسعيد
12:47 ص

الولايات المتحدة تحجز على أصول بنك فنزويلى لدعمه "مادورو"
06:43 ص

الرئيس الصينى يأمر بفتح تحقيق فى انفجار مصنع للأسمدة
07:09 م

طرد حفيد البنا من مؤتمر فرنسى عن العنف ضد المرأة
07:07 م

ابنة «شهيد نيوزيلندا» تهدى وزيرة الهجرة لوحة تخلد ذكرى والدها
06:24 م

راحت بركتها.. دراسة أمريكية: الأيام تطير سريعًا مع التقدم فى العمر

11:56 ص

مصرع وإصابة 15 عاملًا بشركة حسن علام في العين السخنة
07:37 م

أيمن نور يُدشن قناة جديدة فى بلجيكا للتحريض ضد الدولة
02:38 ص

إياد نصار يكشف لـ"الدستور" تفاصيل دوره فى فيلم "رأس السنة"
12:14 ص

الإريانى: مليشيا الحوثى ماضية فى تنفيذ أجندة إيران
07:07 م

الخير جااااى.. «ذا ويك»: الإيمان بالاحتمالات يحسّن الحالة النفسية للإنسان
عالم
الأحد 24/مارس/2019 - 04:11 م

انطلاق المؤتمر الإعلامي الثاني للترويج لإنجازات مؤسسات العمل العربي المشترك بتونس

انطلاق المؤتمر الإعلامي
أ ش أ
dostor.org/2564542

انطلقت فعاليات المؤتمر الإعلامي الثاني للترويج لإنجازات وأنشطة مؤسسات العمل العربي المشترك بتونس، اليوم الأحد، والذي يستمر لمدة 3 أيام، على هامش أعمال القمة العربية التي تعقد نهاية الشهر الجاري.

وقال الوزير المفوض محمد خير عبد القادر مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية بالجامعة العربية - خلال الافتتاح - إن المؤتمر سيناقش العديد من الموضوعات من أبرزها التعليم واحتياجات العمل في المنطقة العربية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال والاقتصاد، والإعلام الرقمي، والتحديات الراهنة في المنطقة العربية، والزراعة والاستثمار والتنمية، ودور مؤسسات العمل العربي المشترك في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية والاستقرار الأمني.

ويهدف المؤتمر إلى الترويج لإنجازات وأنشطة مؤسسات العمل العربي المشترك والأدوار التي تقوم بها، وإبراز مجالات عملها وأهدافها وأنشطتها، والمساهمة في زيادة وعي المواطن بأهمية العمل العربي المشترك، بالإضافة إلى إيجاد آليات لتفعيل الدور الإعلامي وزيادة تفاعل وسائل الإعلام العربية مع أنشطة وبرامج عمل الجامعة العربية ومنظماتها ومجالسها المتخصصة وإبراز قصص النجاح المتميزة التي تنفذها مؤسسات العمل العربي المشترك.

ويشارك في المؤتمر، ممثلو الدول العربية والمنظمات والمجالس العربية والاتحادات النوعية ومؤسسات المجتمع المدني وعدد من الشخصيات والمثقفين العرب.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 10 ساعات

زلزال بقوة 5.8 يضرب جزيرة سولاويسى بأندونيسيا

منذ يومين

الولايات المتحدة تحجز على أصول بنك فنزويلى لدعمه "مادورو"

منذ يومين

الرئيس الصينى يأمر بفتح تحقيق فى انفجار مصنع للأسمدة

منذ 3 أيام

طرد حفيد البنا من مؤتمر فرنسى عن العنف ضد المرأة

منذ 4 أيام

أيمن نور يُدشن قناة جديدة فى بلجيكا للتحريض ضد الدولة

منذ 5 أيام

الإريانى: مليشيا الحوثى ماضية فى تنفيذ أجندة إيران

الآن

التل المنسي.. "الدستور" تحقق في أزمة "تل صندلا" الأثري

البورصة تربح 2.63 مليار جنيه عند الإغلاق

البرلمان يرد ببيان رسمى بشأن اعتراف أمريكا بسيادة إسرائيل على الجولان

رئيس البرلمان لمرتضى منصور فى الجلسة العامة: "ارجع ورا"

ads
الأكثر قراءة

رئيس البرلمان لمرتضى منصور فى الجلسة العامة: "ارجع ورا"

وقف بث برنامجى "الزمالك اليوم" و"قطعوا الرجالة"

حقيقة اغتصاب فتاة بجامعة الأزهر في أسيوط

السجن 7 سنوات لـ"شاذ" قتل متسولًا أسفل كوبري قصر النيل

ألبومات الصور

محافظ كفر الشيخ يكلف الموارد البشرية بهيكلة الإدارات

البدء في تفعيل زراعة الأسطح بشتلات الكرنب الصيفى بالإسكندرية (صور)

صانع الحدوة بالإسكندرية: المهنة تزول.. وليس لنا نقابة أو تأمينات

بالصور.. تكريم الأمهات المثاليات بمستشفيات جامعة طنطا

رياضة

وزارة الشباب: تنفيذ مشروع العروض الرياضية لمدارس بجنوب سيناء

وزير الرياضة يدعو إلى توحيد الجهود لتحقيق إنجازات بـ"أولمبياد طوكيو 2020"

انتهاء أزمة لاعبي المنتخب الوطني للمصارعة

نجم الساعة

ابن بلد.. جودة عبدالخالق: عملت فى رعي الأغنام.. واتجهت من دراسة الأدب إلى الاقتصاد عشان المجموع

الأكثر قراءة

رئيس البرلمان لمرتضى منصور فى الجلسة العامة: "ارجع ورا"

وقف بث برنامجى "الزمالك اليوم" و"قطعوا الرجالة"

حقيقة اغتصاب فتاة بجامعة الأزهر في أسيوط

السجن 7 سنوات لـ"شاذ" قتل متسولًا أسفل كوبري قصر النيل

كشكول

بالصور.. مياه الشرب بالجيزة تواصل حملة كل نقطة بتفرق بالمدارس

تسليم عقد أول مدرسة دولية بكفر الشيخ بتكلفة 300 مليون جنيه

وكيل تعليم المنيا يتابع أولى أيام الامتحان التجريبى علي التابلت

بالصور.. جامعة الإسكندرية تفتح مركز التجنيد لذوى الاحتياجات الخاصة

بالصور.. "الأعلى للجامعات" يكرم طلاب المشروع القومي لمحو الأمية بجامعة المنوفية

الأمصار

القمة المصرية الأردنية العراقية تؤكد أهمية مكافحة الإرهاب بجميع صوره

مهددا مراكز تصدير الحديد.. إعصار "فيرونيكا" يصل أستراليا

الجامعة العربية: "عودة سوريا" غير مطروح على جدول أعمال قمة تونس

تفاصيل لقاء شيخ الأزهر مع رئيس الوزراء العراقي

العراق.. كارثة غرق "العبارة" تطيح بمحافظ نينوى

مرايا الابداع

الموتى يتوافدون نيامًا

فى أرض المطار

ads
منوعات

الآلاف يستمتعون بأول مهرجان للألوان في السعودية

عمر الجلا يواصل تحدي الجري للترويج للمعالم السياحية

الإنجليز يواجهون موجة أفريقية خلال أبريل

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

شفاء أمريكية من سرطان الرئة بعد تجربة علاجية فى المكسيك

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎