انطلاق المؤتمر الإعلامي الثاني للترويج لإنجازات مؤسسات العمل العربي المشترك بتونس

انطلقت فعاليات المؤتمر الإعلامي الثاني للترويج لإنجازات وأنشطة مؤسسات العمل العربي المشترك بتونس، اليوم الأحد، والذي يستمر لمدة 3 أيام، على هامش أعمال القمة العربية التي تعقد نهاية الشهر الجاري.



وقال الوزير المفوض محمد خير عبد القادر مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية بالجامعة العربية - خلال الافتتاح - إن المؤتمر سيناقش العديد من الموضوعات من أبرزها التعليم واحتياجات العمل في المنطقة العربية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال والاقتصاد، والإعلام الرقمي، والتحديات الراهنة في المنطقة العربية، والزراعة والاستثمار والتنمية، ودور مؤسسات العمل العربي المشترك في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية والاستقرار الأمني.



ويهدف المؤتمر إلى الترويج لإنجازات وأنشطة مؤسسات العمل العربي المشترك والأدوار التي تقوم بها، وإبراز مجالات عملها وأهدافها وأنشطتها، والمساهمة في زيادة وعي المواطن بأهمية العمل العربي المشترك، بالإضافة إلى إيجاد آليات لتفعيل الدور الإعلامي وزيادة تفاعل وسائل الإعلام العربية مع أنشطة وبرامج عمل الجامعة العربية ومنظماتها ومجالسها المتخصصة وإبراز قصص النجاح المتميزة التي تنفذها مؤسسات العمل العربي المشترك.



ويشارك في المؤتمر، ممثلو الدول العربية والمنظمات والمجالس العربية والاتحادات النوعية ومؤسسات المجتمع المدني وعدد من الشخصيات والمثقفين العرب.