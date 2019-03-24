سكرتير عام محافظة الإسكندرية يناقش آخر أعمال تجميل الأحياء

عقد اللواء أحمد بسيوني سكرتير عام المحافظة، برفقة اللواء حمدي الحشاش سكرتير عام مساعد المحافظة، اليوم الأحد اجتماع ضم جميع الأجهزة التنفيذية المسئولة عن تجميل ورفع كفاءة الميادين بالثغر، يادين بكل حي.وذلك لمناقشة ما تم من أعمال تطوير ورفع كفاءة الم



ووجه السكرتير العام رؤساء الأحياء بضرورة متابعة أعمال التطوير والتجميل التي تتم بكل حي، مع تحديد احتياجات تطوير وتجميل الميادين بالأحياء للبدء في تنفيذ التصميمات التي أجمعت على تنفيذها اللجنة المشكلة من أساتذة متخصصين في تجميل ورفع كفاءة الميادين.



وخلال الاجتماع، استعرض رئيس لجنة تطوير الميادين أعمال التصميمات التي تم الانتهاء منها والمسؤول عن تنفيذها حيث تم الانتهاء من تصميم: جدارية ميدان الناصرية، وميدان نهاية الصحراوي مع الدائري، وميدان المطار الهوارية١، وميدان فيكتور عمانويل، وساعة الزهور، وميدان زويل، وإنارة ميدان الشهيد أيمن عبد الحميد، ونافورة نهاية قناة السويس امام كارفور، وسور مقابر العامود، وميدان الرصافة، وميدان الموسيقيين، وتطوير سور مدافن المنارة، وتمثال عروس البحر بالسلسلة، ونافورة حديقة الإسعاف، وميدان بهيج، كما أشار إلى ضرورة الالتزام بالتصميمات والخامات المستخدمة في كل تصميم والتي تم تقديمها من قبل لجنة تجميل وتطوير الميادين وعدم الخروج عنها وذلك لضمان خروج الميادين بالشكل الذي يرضى الذوق العام.



ومن جانبه، عرض رئيس الإدارة المركزية لتجميل المدينة الموقف التنفيذي لأعمال تطوير ورفع كفاءة الميادين زراعيا وانشائيا، حيث تم استعراض الميادين التي قامت اللجنة بوضع تصميمات لها والميادين التي تم وضع تصميمات لها ومعروضة حاليا على إدارة المرور للموافقة على تنفيذها وعددها ٣ ميادين، والميادين التي تم المرور عليها وتتطلب أعمال بسيطة بهدف رفع كفاءتها من خلال الدهانات أو استكمال الإضاءة أو استكمال المقاعد وعددها ١١ ميدان، والميادين الجاري عمل التصميمات الهندسية لها.



شارك فى الاجتماع؛ الدكتور إسماعيل العدلي رئيس لجنة تطوير وتجميل الميادين بالمحافظة، واللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية لتجميل المدينة ورؤساء الأحياء.

