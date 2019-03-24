جويد نجم الدين: التناغم بين أفراد فريق "لا زلنا هنا" يساعدنا على تخطي التحديات

قال النجم جويد نجم الدين بطل العرض المسرحي "لا زلنا هنا" لـ"الدستور": "يثير العرض لدي تحدٍ خاص، خاصة مع تبدل المكان المسرحي، واختلاف المعطيات الدرامية، وهو أن تظهر وحدة الدور الذي أقدمه، حيث أن دور العجوز مركب من نقلتين دراميتين وثلاثة أدوار معًا، تؤول إليه كل المعطيات في العالم دون أن يتدخل بها، فالعالم يبدأ به وينتهي به".



يأتي ذلك في إطار مشاركة فريق جامعة بني سويف، ضمن فعاليات جائزة إبداع في دورتها السابعة والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. حيث يستقبل مسرح وزارة الشباب، العرض المسرحي "لا زلنا هنا" يوم الخميس المقبل 28 مارس، في تمام الثانية عشر ظهرًا.



وأوضح "جويد": "التفاهم والتناغم بين أفراد فريق "لازلنا هنا" يجعلنا قادرين على تخطي أية تحديات تواجهنا". مؤكدًا: "فاجأني "رامي" مخرج العرض خلال مدة التجهيز للعرض أكثر من مرة، عبر تطوير الأحداث والرؤية بشكل مباغت، فعوالمه ثرية، ومدهشة دائمًا".



وأضاف جويد نجم الدين أحد أبطال عرض "لاز لنا هنا": "يسعدني أن نحصد ثمار هذا الجهد الذي بذلناه طوال الشهور الماضية، بتقديم العرض على مسرح وزارة الشباب، وهو ما يعد خطوة ليست سهلة لفرق المسرح بالأقاليم، ولذلك أتوجه بالشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على رعايته هذا الحدث المهم، وللدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف على دعمه المستمر لفريق جامعة بني سويف المسرحي".



يُذكر أن لجنة تحكيم مجال العرض المسرحي بمسابقة «إبداع 7» تتكون من: الفنان محمد صبحي، الفنانة وفاء الحكيم، الفنان سامح الصريطي.



"لا زلنا هنا"، بطولة: وليد حسين، ديانا هاني، جويد نجم الدين، عبد الرحمن مجدي (جيكا)، محمد رجب. إضاءة عز حلمي، موسيقى لـ محمد عبد الوهاب، استعراضات لـ محمد عبد الصبور، تأليف وإخراج رامي محمد.

