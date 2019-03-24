اليوم.. حلقات "النيل للتنورة" تدور على مسرح "إبداع السحيمي"

أعلن مركز الإبداع الفني ببيت السحيمي، إقامة حفل فني لفرقة النيل للآلات الشعبية "شعبة التنورة"، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم، بمقر المركز.



وأشار المركز إلى أن الحفل من ضمن ألوان الفنون الشعبية التي ترعاها وزارة الثقافة ممثلة في المركز، وهو من إخراج عبد الرحمن الشافعي.



وبيت السحيمي أو بيت الشيخ عبد الوهاب الطبلاوي؛ هو بيت عربي ذو معمار شرقي متميز يقع في حارة الدرب الأصفر المتفرعة من شارع المعز لدين الله الفاطمي بحي الجمالية في قلب مدينة القاهرة، ويتكون من قسمين أحدهما قبلي والآخر بحري، أنشأ القسم القبلي الشيخ عبد الوهاب الطبلاوي سنة 1058هـ 1648م، أما القسم البحري فقد أنشأه الحاج إسماعيل بن إسماعيل شلبي سنة 1211هـ1797م وادمجه في القسم الأول وجعل منهما بيتًا واحدًا.



ويعد بيت السحيمى متحفًا مفتوحًا لفنون العمارة الإسلامية يفتح أبوابه للمعارض الفنية من خلال قاعات العرض التي يحتويها البيت وتتناسب مع طبيعة المكان.