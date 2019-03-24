رئيس جامعة بني سويف يستقبل مدير هيئة فولبرايت الأمريكية

استقبل رئيس جامعة بني سويف الدكتور منصور حسن، مدير هيئة فولبرايت الأمريكية الدكتورة ماجي الحلواني، وذلك للتعريف بالمنح الدراسية والبرامج المختلفة التي تقدمها الهيئة للدراسة بالولايات المتحدة الأمريكية، ومنح برنامج زمالة هيوبرت همفري.



وأوضح رئيس الجامعة، في تصريح اليوم الأحد - أن الهدف من الزيارة إقامة ندوة تعريفية عن التقدم لمنح فولبرايت للبحث والدراسة بالولايات المتحدة الأمريكية "لأعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين وطلاب الدراسات العليا"، لإجراء أبحاثهم في مرحلتي الماجستير والدكتوراه بالجامعات الأمريكية المختلفة، إضافة إلى شرح أنواع منح برامج الماجستير زمالة هيوبرت همفري ومنح أبحاث ما بعد الدكتوراة.



وطالب الدكتور منصور حسن، الهيئة بتوفير عدد من المنح بالهيئة للتخصصات الفريدة من نوعها بالجامعة مثل تخصص النانو تكنولوجي، ومجال دراسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعلوم الفضاء والملاحة الجوية، لاسيما وأن الجامعة لديها كافة الإمكانات المعملية في هذا المجال.