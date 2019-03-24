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محافظات
الأحد 24/مارس/2019 - 03:04 م

محافظ الإسماعيلية يدشن مبادرة لتشجير الميادين والشوارع

اللواء حمدي عثمان
اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية
أ ش أ
dostor.org/2564433

دشن اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية، مبادرة لتشجير ميادين وشوارع المحافظة؛ حيث شارك بغرس عدد من شتلات الأشجار المثمرة بالجزيرة الوسطى بالشارع التجاري أمام مقر الديوان العام للمحافظة.

وأوضح المحافظ، في بيان صحفي، اليوم الأحد، أنه سيتم تنفيذ المبادرة بالتنسيق بين الجهات المعنية بكافة مدن ومراكز المحافظة لتحقيق الهدف الأساسي للمبادرة والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري.

وأشاد محافظ الإسماعيلية بإطلاق تلك المبادرة على أرض الإسماعيلية لما تتمتع به من مسطحات خضراء وأرض زراعية خصبة، موجها بضرورة تفعيل المشاركة المجتمعية وتنمية ثقافة زراعة الأشجار المثمرة والحفاظ عليها ورعايتها لدى الأجيال القادمة.

من جانبه،أكد المنسق العام للمبادرة المهندس محمد سعيد على أن الهدف من تنفيذ المبادرة زراعة الأشجار المثمرة في ربوع محافظات الجمهورية وتجميل المراكز والقرى والميادين العامة، وكذا تجميل المدارس والجامعات والعمل على نشر الوعى لدى المواطنين، بالإضافة إلى الحفاظ على كل قطرة مياه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتفعيل المشاركة المجتمعية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة،حيث أنه تم غرس ما يزيد عن 5.5 ألف شجرة بمختلف قطاعات المحافظة.

ورافق المحافظ والمهندس محمد سعيد المنسق العام لمبادرة "هنجملها" لزراعة وتشجير الشوارع والميادين والطرق على مستوى الجمهورية وعدد من القيادات التنفيذية بالإقليم وبديوان المحافظة.

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