تأجيل محاكمة سائق متهم بالشروع في قتل آخر بالزاوية الحمراء

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية برئاسة المستشار عبدالعزيز شاهين محاكمة سائق متهم بالشروع في قتل مواطن بسبب خلافات سابقة بينهم لجلسة 27 مارس الجاري.



وكشف قرار الإحالة شروع المتهم "محمد. ف.أ" 30 سنة، في قتل المجني عليه "محمود.ص " مع سبق الإصرار، على أثر خلافات سابقة بينهما فعقد العزم على قتله وأعد سلاح أبيض "سكين" وتوجه إلى مكان تواجده وسدد طعنة له بمواطن الحياة بجسده قاصدًا من ذلك إزهاق روحه وبمقاومة المجني عليه للمتهم لم يتحقق هدف المتهم في قتله وإنما قام بإصابته وتشافى منها المجني عليها بالعلاج.



جاء في أقوال المجني عليه "محمود. ن. ص " 30 عامًا عامل، أمام النيابة العامة إنه أثناء سيره بالطريق العام فوجئ بقيام المتهم بإشهار سلاح أبيض "خنجر وكذلك" في وجهه وسدد طعنة بسلاحه قاصدًا من ذلك إزهاق روحه.