بمشاركة 90 شاعرًا.. حبيب الصايغ يفتتح "أيام قرطاج"

افتتحت الدورة الثانية من "أيام قرطاج الشعرية"، بقاعة الأوبرا بمدينة الثقافة بالعاصمة تونس، حيث تمتد من 22 إلى 29 مارس الجاري، بمشاركة 90 شاعرًا من تونس والوطن العربي وأفريقيا وأوروبا، بحضور الدكتور محمد زين العابدين وزير الشؤون الثقافية التونسي، وراشد محمد المنصوري سفير الدولة في تونس، إلى جانب عدد من الوزراء والسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية، وحشد من المثقفين والأدباء والشعراء التونسيين والعرب، وممثلي وسائل الإعلام الوطنية والعربية.



واعتبر وزير الشؤون الثقافية التونسي لدى إعطائه إشارة انطلاق هذه التظاهرة، أن تأسيس "أيام قرطاج الشعرية" يعد مكسبًا من أهم مكاسب تونس اليوم، ويكرس مبدأ "ديمقراطية الفنون"، حتى لا تبقى أيام قرطاج حكرا على السينما والمسرح والموسيقى.



من جانبها، ثمنت مديرة "الأيام" الشاعرة جميلة الماجري تأسيس هذه التظاهرة التي تجسد مقولة "الشعر أعلى مراتب الأدب"، مثنية على إيمان تونس بأهمية هذا الفن وتحقيقه حلم أجيال من الشعراء التونسيين، مشيرة إلى عراقة تونس وثراء تاريخها الحضاري، وقالت إن تونس الزيتونة والقيروان وقرطاج، وتونس ابن رشيق والحصري وابن منظور تحتفي اليوم بالشعر والشعر احتفاءها بالحياة، واعتبرت أن تزايد جمهور الشعر وحركية الترجمة دليل على أهمية الشعر ودوره في زمن طغيان التكنولوجيا.



بعد ذلك افتتح الشاعر الإماراتي الكبير حبيب الصايغ الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب أيام قرطاج الشعرية المشتملة على 10 أمسيات شعرية، بمشاركة 90 شاعرا من تونس والوطن العربي وأفريقيا وأوروبا، بكلمة موجزة ركز فيها على أن تونس بدأت احتفالاتها بكونها عاصمة للثقافة الإسلامية لسنة 2019، وها هي اليوم تستضيف عشرات الشعراء من الوطن العربي والعالم على مدى أسبوع ضمن أيام قرطاج الشعرية، قائلا: هذا وطن يعتز بالثقافة والشعر، هذا وطن جدير بالحياة.



وبدأ "الصايغ" قراءات المهرجان الشعرية بقصيدته "إلى بدر شاكر السباب في ذكراه الخمسين"، التي قال فيها إنه تذكر بها السياب على طريقته، ويرى أنها تصلح لتكون تحية لكل الشعراء الحاضرين والغائبين، وقد جمعت، في تركيب صعب لكنه سلس ومتدفق، بين مناخات شعرية عدة، واستحضرت أسئلة تتصل بالراهن العربي على المستويين السياسي والثقافي، في شكل حوار مع الشاعر الراحل بدر شاكر السياب.