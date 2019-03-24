وليد حسين: "لا زلنا هنا" غير فهمي للمسرح

صرح النجم وليد حسين بطل العرض المسرحي "لا زلنا هنا" لـ"الدستور" أنه سعيد بتجربته المسرحية الأولى مع المخرج رامي محمد، والتي غيرت مفهومه عن المسرح، وكشفت له أن المسرح بإمكانه أن يستوعب طاقاته التمثيلية مثل السينما وأكثر.



يأتي ذلك في إطار مشاركة فريق جامعة بني سويف، برعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، ضمن فعاليات جائزة إبداع في دورتها السابعة والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. حيث يستقبل مسرح وزارة الشباب، العرض المسرحي "لا زلنا هنا" يوم الخميس المقبل 28 مارس، في تمام الثانية عشر ظهرًا.



يُذكر أن لجنة تحكيم مجال العرض المسرحي بمسابقة «إبداع 7» تتكون من: الفنان محمد صبحي، الفنانة وفاء الحكيم، الفنان سامح الصريطي.



"لا زلنا هنا"، بطولة: وليد حسين، ديانا هاني، جويد نجم الدين، عبد الرحمن مجدي (جيكا)، محمد رجب. إضاءة عز حلمي، موسيقى لـ محمد عبد الوهاب، استعراضات لـ محمد عبد الصبور، تأليف وإخراج رامي محمد.

